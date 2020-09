SOFIJA SE TEK PORODILA, A NIJE NI SVESNA ŠTA JOJ SE SPREMA: Luka Jović rešio da oduševi manekenku, a evo ko mu POMAŽE!

Sofija Milošević na svet je donela dečaka u jednoj privatnoj klinici u Madridu.

Proslavljeni fudbaler Luka Jović je nakon prvog sina Davida dobio i drugog sina, a fudbaler koji je od manekenke mlađi šest godina prisustvovao je porođaju koji je usledio dve nedelje pre termina.

"Prema prvobitnim planovima, Sofija je trebalo da se porodi u Americi, te su poslednjih meseci razmišljali koliko je sve izvodljivo zbog pandemije koja vlada na celoj planeti. Nakon što je usledila romantična prosidba na ostrvu Kapri, par je odlučio da odustane od putovanja preko okeana i dolazak naslednika sačeka u Španiji, gde se nalazi Lukin klub, kao i kuća koju iznajmljuje, a u kojoj popularni par uživa. Iako su lekari rekli da će njihov sin doći krajem septembra na svet, sve je iznenadilo kada je u utorak Sofija dobila kontrakcije. Iako se uplašila, sve je proteklo bez problema. Primili su je u kliniku gde je zakazan porođaj i doktor je, nakon brze pripreme, ušao sa Sofijom u privatni apartman gde se i porodila. Luki je nakon urađenih analiza dozvoljeno da prisustvuje i sve vreme je bio uz Sofiju", kaže izvor blizak paru i dodaje:

"Sofijinu trudnoću je vodio jedan od najboljih ginekologa u Španiji, a on je obavio i porođaj. Luka je od početka govorio da želi da prisustvuje porođaju, što se na kraju i dogodilo. Uz Sofiju je bio sve vreme, što je njoj posebno značilo, a najemotivniji momenat bio je taj kada su u ruke uzeli naslednika. Beba i mama su dobili najveće ocene, a Luki su tokom čitavog dana pristizale poruke kako saigrača iz kluba, tako i brojnih prijatelja. Sofijin brat je već nekoliko dana u Madridu, te je on isto bio podrška budućem zetu u novonastaloj situaciji. Iako su imali nekoliko imena u opticaju za sina, odlučili su da se zove Aleksej. Sofija bi trebalo ovih dana da napusti bolnicu. Prvih mesec dana će sigurno provesti u Španiji, a Luka će najverovatnije poslati privatan let po članove Sofijine i svoje porodice."

Ponosni tata uveliko sprema iznenađenje za Sofiju i sina kada izađu iz bolnice, a u tome ima pomoć i njenog brata.

"Iako su angažovali arhitektu koji je do detalja isplanirao kutak za naslednika, kako je beba došla pre vremena, Luka je morao da ubrza pripreme, te je u prvim danima obilazio prodavnice po Madridu i kupovao sve potrebne stvari za sina. No to mu nije predstavljalo veliki problem, jer mu je u pomoć priskočio brat od njegove nevenčane supruge Sofije", otkriva naš izvor.

