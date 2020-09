MILENA VEĆ GODINU DANA SA MARKOM MUGOŠEM: Ćeranićka opet u vezi s zauzetim košarkašem!

Milena Ćeranić (34) već godinu dana je u vezi sa Markom Mugošem (27), crnogorskim košarkašem, koji već ima verenicu, saznaje Kurir. Nekadašnja uzdanica "Grand produkcije" opet se našla u istoj situaciji kao pre nekoliko godina, kada je bila u šemi sa Vladimirom Dašićem, koji je svoju trudnu suprugu varao sa pevačicom.

Njihov turbulentan odnos trajao je, s prekidima, nekoliko godina. Milena je sve vreme demantovala da ima bila šta sa oženjenim košarkašem, ali su ih paparaci uhvatili zajedno. Tako su nastale fotografije kada je Dašić napuštao zgradu u kojoj Ćeranićka stanuje u Beogradu, nakon što je kod nje proveo noć. Definitivan raskid između njih dvoje usledio je 2018, kada je Vladimir odlučio da ipak ostane u braku sa suprugom.

Posle toga o Ćeranićki se malo pisalo u medijima. Bila je skrhana zbog prekida odnosa sa crnogorskim sportistom, pa je izbegavala pojavljivanje u medijima, a retko je i snimala nove pesme. Tako je bilo sve do prošle godine, dok nije upoznala Mugošu.

Prema rečima našeg izvora bliskog Mileni, ona se u sedam godina mlađeg košarkaša Mornara iz Bara zaljubila na prvi pogled, a i ona se njemu dopala. Sasvim slučajno su se upoznali, čuli se telefonom, ubrzo i sreli. Od sredine prošle godine uplovili su u romansu, koja i dalje traje, mada, kako priča naš sagovornik, Ćeranićka nije zadovoljna trenutnom situacijom sa svojim partnerom. Najviše je pogađa to što joj Marko stalno obećava da će ostaviti verenicu i da će biti samo s njom, ali dosad nije održao reč.

Milena je zbog toga vrlo nesrećna i pokušala je nekoliko puta da prekine odnos sa Mugošem, ali nije mogla jer se jako zaljubila u njega. Ni košarkaš ne želi da prestane da se viđa sa pevačicom. Kad god bi ona započela temu o njihovom raskidu, priča naš izvor, on bi počeo da je moli da to ne čini, pa iznova da obećava da će ostaviti verenicu i posvetiti se njoj. Ćeranićka je navodno donekle svesna da se to neće desiti i da će ponovo doživeti istu sudbinu kao i sa oženjenim Dašićem, ali se i dalje nada preokretu s Mugošine strane. Pokušali smo da dobijemo komentar od pevačice, ali se ona nije javljala na naše pozive, isto kao i košarkaš iz Crne Gore.

Otpevala svoju sudbinu Milena snimila pesmu o Dašiću

U periodu kada je stavila tačku na romansu sa Vladimirom, Ćeranićeva je objavila pesmu "Barikada", koja govori o tome kroz šta je ona prošla sa oženjenim muškarcem. Stihovi pesme u potpunosti opisuju Mileninu ljubavnu situaciju.

Stihovi pesme "Barikada"

Mrak je bio kada mi je prišao nisam videla dobro, nisam videla to što je od čistog zlata pravljeno da bi spojilo nekog, nekog da bi ranilo. Od tada samu sebe ja ne poznajem, a poznata sam.

Poznata po alkoholu uživam u svome bolu kako da sreću poželim kada sa drugom te delim. Poznata po celom gradu postaviću barikadu da ovi oženjeni više ne prilaze meni.

Voli poznate Mugoša se nabacivao Soraji Kurir je 2015. objavio članak o tome da se Marko Mugoša nabacivao Soraji Vučelić u jednoj diskoteci u Budvi, i to dok je ona bila sa tadašnjim dečkom u provodu. Košarkaš nije mario za to što starleta nije sama, već joj se otvoreno nabacivao. U jednom momentu Sorajin dečko ga je odgurnuo, pa se umešalo obezbeđenje i razdvojili ih, a potom su Mugošu izbacili iz kluba. foto: Dragan Kadić

