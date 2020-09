ČISTA SAM PRED BOGOM I MIRNO SPAVAM! Milica Dabović: Isplakala sam sve uvrede, osude, šamare, a ovo me je spaslo

Bivša košarkašica Milica Dabović u više navrata je ispričala potresne detalje svoje životne priče, a i ovog puta javno se osvrnula na turbulentnu prošlost.

- Većina ljudi koje sam u životu volela, razočarala me je toliko jako da boli. Uvek sam zbog takvih menjala svoje želje, planove i svoja razmišljanja. Žao mi je što sam kroz život toliko puta morala da padnem da bih nešto naučila. I pitam se je l sam naučila? Svi su mi još uvek dobri? Vidim surov je svet oko mene i ljudi misle najviše i samo na sebe, nisam jedna od tih, čista sam pred Bogom i mirno spavam, što mi je i danas pored sina najvažnije. Dovoljno sam isplakala zbog uvreda, osuda, šamara, napada i previše je suza bilo u mom životu, mada moram vam priznati, one su me spasile, očistile su mi dušu od zla i poganih jezika - između ostalog je poručila Milica na svom Instagramu.

