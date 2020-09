KADA DOBIJETE DETE IZGUBI SE S*KSUALNOST! Ilda Šaulić otkrila šta je NAJBITNIJE da žena uradi u BRAKU i nema PROBLEMA!

Ilda Šaulić u braku je sa Bojanom Vučkovićem četiri godine, a sada je progovorila na temu prevare.

Iako Ilda uživa u braku, ona smatra da mnogi parovi izgube odnos kada dođu deca, jer ne postoji dovoljno truda.

"Ja sam sveža u braku, četiri godine, za mene je rano da pričam. Sve je to rad i nesebično davanje, a kada dođe dete izgubi se s*ksualnost, pa smo budni u tri ujutru, pa evo ja ću, ti ćeš oko deteta... ali je važno da se vratimo, žena mora da bude i malo provokativna. U mnogim situacijama kod ljudi koje ja znam došlo je do tih prevara i problema upravo zbog toga što to nisu povratili", rekla je Ilda u emisiji "Magazin IN".

