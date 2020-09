SPREMAN SAM DA UĐEM DA VIDIMO KO JE KO: Rade Lazić ne plaši se Kristijana! Već sam ga NADJAČAO!

Kristijan Golubović je pre nekoliko večeri žestoko isprozivao Radeta Lazića, zbog kojeg je bio diskvalifikovan u rijalitiju "Farma".

Međutim, sukob se nastavio i posle rijalitija, kada je Lazić napisao pesmu u kojoj proziva Golubovića. Rade se oglasio kako bi odgovorio na surove reči Golubovića, ali ni on nije bio miroljubiv.

"Kristijan kao Kristijan. Čovek pun kompleksa, koji očigledno ne može da preboli tu famoznu Farmu 6. Šta reći o mentolu koji u udarnom terminu mašta o tome kako će da me "odvali" kako će da me zapali i koliko može da košta moje ubistvo, to o njemu govori. Rekao je na samom startu da se nikada nismo čuli, što je laž. Imali smo duel u radio emisiji, gde sam ga verbalno mnogo nadjačao", rekao je Lazić.

foto: Sonja Spasić, Dragan Kadić

"U njegovoj verbalnoj nemoći je počeo i dete da mi psuje i to je nešto što nikada nikome ne opraštam. Jednostavno, čovek ne može da mi oprosti što sam hiruškim putem, izvrsio abortus na njegovom mozgu u svakom našem verbalnom duelu. Za njega ja sam "Hirurg iz košmara" i vrlo dobro zna da samo ja mogu tamo da mu se suprotstavim i on sad, sa sigurnošću mogu reći, da ima strah od mene", rekao je bivši zadrugar, pa se osvrnuo na Vladimira Tomovića, sa kojim je takođe ušao u konflikt:

"Čak i Tomović je poklekao i nema m*da da mu kaže šta stvarno misli o njemu. Ja sam rekao, spremniji sam nego ikad. Istina je na mojoj strani kao i narod, koji već posle nedelju dana ne može više da sluša Pinočeta i njegove bajke za laku noć. Tako da, ako me ljudi iz produkcije kontaktiraju i budemo se dogovorili oko honorara, ja sam spreman da uđem bez trunke straha i da vidimo ko je ko i ko je šta."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas, Foto: Damir Dervišagić

