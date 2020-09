DINO MERLIN PROSLAVIO 58. ROĐENDAN! Porodicu krije od očiju javnosti, a evo kako je izgledao sa GODINU DANA! (FOTO)

Dino Merlin, regionalna muzička zvezda, proslavio je 58. rođendan. Pevač je rođen 12. septembra 1962. godine u Sarajevu.

foto: Printscreen/Premijera

Merlin važi i za porodičnog čoveka, a svoju porodicu krije od očiju javnosti. On je već 28 godina veran samo jednoj ženi - Ameli, a više puta istakao je da je to bila ljubav na prvi pogled. Ipak, nije sve od starta bilo idilično, s obzirom da su se Amelini roditelji protivili njihovoj vezi, jer on je bio siromašan i bez perspektive. Na koncu svega, njihova ljubav i istrajnost je pobedila, a da nisu pogrešili pokazuje to što traju gotovo već tri decenije.

Evo kako je Merlin izgledao sa samo godinu dana:

Kurir.rs / M.M.

Kurir