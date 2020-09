NIKADA NEĆU IZAĆI NA SCENU U DONJEM VEŠU KAO POJEDINE PEVAČICE! Biba bez dlake na jeziku, žestoko odgovorila Bosancu!

ZAO MI JE STO SE BOSANAC RAZOCARAO U MENE I SVESNA SAM DA SU NJEGOVA OCEKIVANJA BILA MNOGO VECA STO SE TICE MENE I MOJE KARIJERE. ISTO TAKO MISLIM DA JE I DRAGAN BOSANAC SVESTAN BARE U KOJU SAM USKOCILA. NAPROSTO NEKO KO JE VASPITAN KAO BILJANA BIBA SULIMANOVIC JAKO TESKO PLIVA U "BARI" GDE PEVACICE POSTAJU STARLETE A GDE STARLETE POSTAJU PEVACICE, GDE MENADZERI ZA NASTUP PEVACICE ZA UZVRAT TRAZE ISTU DA STRPAJU U KREVET KAKO BI SE DOCEPALE SAKE NOVCA I PET MINUTA SLAVE. ISTINA JE DA JA NIKADA NECU SNIMITI PORNO FILM KAO NASE ZVEZDE I ZVEZDETINE NITI CU KAO NEKE PEVACINE IZACI NA SCENU BEZ DONJEG VESA KAKO BI MI CENA RADA BILA PO PAR HILJADA EURA. NO, I PORED TOGA JA SE NISAM POVUKLA VEC NASTAVILA DA SE BORIM ISKLJUCIVO SVOJIM GLASOM I VASPITANJEM KOJE SAM PONELA IZ KUCE. ISTINA JE DA SE MNOGIMA NISAM JAVLJALA NA TELEFON IZ RAZLOGA STO SAM VEROVALA POGRESNOJ OSOBI KOJA JE SADA TRENUTNO MOJA RUZNA PROSLOST (PACOV) TE DA MI JE I ON SAM MNOGO TOGA UPROPASTIO. NO, ONO STO TE NE SLOMI, TO TE UCINI JAČIM. ISTINA JE DA SAM U TOM PERIODU PALA ALI SAM UZ POMOC SVOJE PORODICE BRZO USTALA OTRESLA PRASINU SA SEBE I NASTAVILA DA SE BORIM. SNIMILA SAM PESMU "CIGANSKO VESELJE" KOJA JE HVALA BOGU, RELATIVNO U NARODU DOBRO PROSLA,GDE SAM POCELA DA RADIM I POLAKO SE UZDIZEM. NO, DA SVE NE BUDE BAS IDEALNO, POJAVILA SE OVA PROKLETA KORONA GDE SE SVE PO MALO USPORILO. IPAK I PORED TOGA POLAKO SE SVE BUDI, POLAKO SE SVE POKRECE, ZAKAZUJU SE NOVE EMISIJE. ULAZIM OPET U STUDIO SNIMAM, RADIM NA NOVOJ PESMI. STO ZNACI, DA SE JA IPAK NISAM POVUKLA VEC NAPROTIV JA SAM NA PRAVOM PUTU DA POSTANEM JEDNA CENJENA JAVNA LICNOST KOJA JE POSTOVANA OD SVIH KOLEGA KOJI VREDE U MOM POSLU. HVALA,LJUBI VAS I VOLI VASA BIBA.

