NAJTEŽE MI JE PALO ŠTO SAM BILA ODVOJENA OD SINA! Sandra Obradović priznala kako se oseća, a onda progovorila o UDAJI!

Manekenka Sandra Obradović se mesecima borila da vrati sina Andreja, koga joj je bivši partner oduzeo na mesec dana. Sada se Sandra oglasila pa otkrila kako se oseća.

"Ono što ne volim to je nepravda, to me najviše boli, i laž. To me izbacuje iz takta, sa tim ne mogu da se pomirim. Ja se za pravdu borim i pričam istinu. Znam ja ko mene laže i kako me laže i to je providno i ružno. U životu treba pričati istinu", rekla je Sandra pa progovorila o sinu:

"Najteže mi je bilo što je dete bilo odvojeno od mene mesec dana, to me je psihički poremetilo. To mi je bilo najteže u životu otkako sam se porodila. Mislim da je to jedan pakao, bilo mi je preteško", rekla je Sandra a onda otkrila da li je u kontaktu sa ocem deteta:

"Ne bih da komentarišem to", rekla je kratko ona.

Sandra je progovorila i o udaji, pa je istakla da je ona zaljubljena u svog sina.

"Posle svega je rano pričati o udaji. Mama je zaljubljena u svog sina, mislim da će me svaka majka shvatiti. Nisam poznavala da takva ljubav može da postoji", završila je ona u emisiji "Premijera - vikend specijal".

