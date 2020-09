SANJA STANKOVIĆ BESNA KAO RIS! Nakon Matorinih poljubaca sa Monikom, žestoko OPLELA: Sa mnom se nije tako ljubila!

Nakon što je Jovana Tomić Matora sinoć razmenjivala poljupce sa Monikom Horvat, oglasila se njena bivša devojka Sanja Stanković, sa kojom je ljubav, takođe, započela u Beloj kući.

"Telefon ne prestaje da mi zvoni, fanovi i antifanovi me obaveštavaju šta se desilo sinoć. Što se mene tiče, ja mogu samo da aminujem, nemam ništa protiv. Volela bih da me izuzmu iz svega. Ako je ušla u vezu, srećno joj bilo. Nemam pojma da li će opstati, niti me zanima. Ne znam da li je zaljubljena, ali se ponaša isto kao što se ponašala sa mnom na početku, tako da mi je sve to smešno. Da je zaljubljena u mene, ne bi tako brzo ušla u vezu. Nisam u kontaktu sa Jovaninom familijom, otkad smo raskinule. Videla sam poljubac, sa mnom se nije tako ljubila. Ne zanima me to, ako su zaljubljene, želim im sve najbolje", poručila je Sanja.

