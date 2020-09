MILJANA NAM JE POKVARILA ŽIVOT I ZDRAVLJE, NIŠTA NIJE SMEŠNO! Hana do detalja opisala šta je sve Kulićeva radila u ČAČKU

Majka Mišela Gvozdenovića Hana progovorila je o svom sinu, njegovom privatnom životu, kao i Miljani Kulić koja ga je godinama proganjala.

"Imam tri sina, Mišel je srednji, živeo je u Holandiji sa nama. Mi smo svi muzikalni, a on je pokazao talenat. Verovali ili ne, igrao se kod Šabanove majke u dvorištu, kod tetka Ilde koja više nije među nama. On ju je voleo, ona je tada rekla da se rodio mali Šaban. Šaban je video njegov talenat, bilo je priča koje nisu ostvarene, bitno je da on nosi gene", rekla je Hana, a onda je iznela svoju istinu o Miljani u "Premijeri":

"Ona je preskakala, pisala brojeve telefona na kapiji, u fontanu je bacala lutkice, krpice i kondome, svašta... To traje, nije to samo bilo pre 10 godina, već je ta tortura vršena godinama. Porodica je dosta toga pretrpela. Kvarila je san, život, zdravlje, to nije šala. To je bilo zvanje 500,600 puta na dan. Ja sam pokušala da razgovaram i sa njom i sa Marijom. Miljana, Marija i Siniša su dolazili, deportovani su iz Čačka, to sve policija ima. Ona se preselila i bila ovde konobarica, po ceo dan se vozala taksijem, ne znam odakle joj pare. Govorila je pogrdne reči, farbala vrata, mazala psa, lupala prozore... Ona je mene šamarala, a sada sve može da se naplati."

