VESNA ĐOGANI U SCENIRANJU! Zbog ovoga je godinama OSUĐUJU, a sad iskreno o kraju BRAKA SLAĐE I ĐOLETA (KURIR TELEVIZIJA)

Vesna Đogani u "Sceniranju" na Kurir televiziji ispričala je detalje iz braka sa Đoletom Đoganijem.

"Ne idemo kod bračnog terapeuta. Đole i ja stvari rešimo pričom, ja razgovaram sa starijim drugaricama, a ja uzmem od svakog po malo, da nešto uradim i primenim. Počela sam da idem kod homeopate, za sada je to to", rekla je Vesna, pa nastavila da priča o deci.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Vesna je rekla da sada ne bi imala treće dete.

"Lauru sam rodila sa 35, lepo je prošla trudnoća, bebeći momenti, nisam je "osetila", teže je bilo sa Adrijanom. Ne bi bilo fer s obzirom na Đoletove godine i moje, dete treba da ima vitalne roditelje. Đole kada je započeo život sa mnom pitao me da li sam ja sigurna, jer on ima brak iza sebe, ostvario se, svestan je toga, a ja sam bila u fazonu: Hoću troje odjednom! Ne može i karijera, ambicija, posao, putovanja, treba biti spreman i odricati se dosta stvari. Nema izlazaka, možda kasnije. Ja sam svaki vikend išla i radila posle 40 dana i bila presrećna", izjavila je pevačica.

DUET SA LUNOM I ANABELOM Snimila bih duet sa Anabelom. Srela sam se sa Lunom, bila je ljubazna i sve je bilo okej. Mislim da ako bude prilike da se sretnemo i rešimo stvari licem u lice, biće dobro. Nemamo razlog da se svađamo, ne priliči nam. Meni je to smešno. foto: Dragana Udovičić

Kada su Vesnu pitali da li je ona kriva za razvod Slađe i Đoleta, opširno je objasnila:

"Oni su važili za najomiljeniju grupu, Đole i Slađa su stvarno bili super, plesala sam sa njima. Ja sam živi svedok koliko su bili popularni i voljeni od strane publike. Dvoje ljudi se razilaze, a javnost na Balkanu misli da je odgovorna treća osoba. Njih dvoje nisu mogli da funkcionišu iz svojih razloga. On je odlučio da nastavi da se bavi karijerom, a na kraju je našao mene, nije mu padalo na pamet da mogu da zamenim nju. Njih dvoje su se iz ljubavi uzeli, on je jako teško podneo taj razvod. Ne volim kada ljudi sa strane smatraju da zauvek budu takvi, oni imaju pravo da rade šta žele. Svako je otišao na svoju stranu, a publika koja je tada bila razočarana i povređena i danas gaji "hejt" prema meni. Kao da je Đole Đogani jastuk kog sam ja ukrala. Da je on tako "lak", ne bismo mi opstali 20 godina. Kao žena nikada ne bih patila za muškarcem koji me ostavio, ne voli me više, idemo dalje, ali žene vole da pate i kukaju za tim stvarima."

"Rano sam postala svesna ko je Slađa, ko sam ja, nikada nisam bila ljubomorna na nju. U Đoleta sam se zaljubila kada je vozio jedan motor, pa smo imali nastup u Ohridu. Tada sam pomislila da je to to", zaključila je pevačica.

foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Kurir televizija

Kurir