JADRANKI ZBOG GOVORA MRŽE UGASILI INSTAGRAM, A SAD SE IZVLAČI: Evo šta je poručila posle SKANDALA! (FOTO)

Jadranka Barjaktarović posle skandala sa stihom pesme "jači smo od Srbije" ne prestaje da pravi "haos" na mrežama.

Pevačici su čak ugasili profil na Instagramu, a ona se sada oglasila na Fejsbuku i tvrdi da nikada nije ni imala drugu društvenu mrežu.

"Instagram profil nemam, svi su lažni, toliko da znate...", napisala je Jadranka na Fejsubuku.

Inače, crnogorsku pevačicu Jadranku Barjaktarović ispad u Podgorici kada je pevala stihove "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije već je koštao ugleda, podrške medija, a na najvećem zvaničnom srpskom folk festival je diskvalifikovana po odluci organizatora SEMUS.

foto: Printscreen/Facebook

Jadranku su osudile i brojne kolege sa javne scene, a jedna od njih i Katarina Živković.

"To što je ona pevala, to nije pesma. Ona svađa bratski narod i to je podržala. Mi treba da se držimo zajedno jer smo bratski narod, a ona nakon toga nije rekla: "Izvini". Ja sam u životu imala milion lapsusa i to se dešava svima nama, ali kada prođe izvesno vreme, shvatiš: "Možda sam preterao, izvinite ako sam nekoga uvredila i povredila". Smatram da se ona slaže iza svega ovoga što je radila i ja nju više ne bih komentarisala. Samo bih apelovala na pevače da se bave svojim poslom", izjavila je u "Premijeri".

foto: Kurir

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Prva

Kurir