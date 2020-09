MIŠELOVA DRUGARICA OTKRILA SVE O NJEGOVOM ULASKU U ZADRUGU: Psihički se pripremao! A evo šta kaže Siniša Kulić o ćerki

Nova saga u rijalitiju „Zadruga“ počela je čim su se takmičari uselili na dobro poznato imanje. Miljana Kulić ovoga puta je glavni akter rijaliti priče, a njena „žrtva“ je pevač Mišel Gvozdenović. Njihova istorija počinje još od takmičenja „Zvezde Granda“, a sada su se nakon nekoliko godina sreli ponovo oči u oči. Zato Mišelovi prijatelji nisu bili za njegov ulazak na luksuzno imanje.

foto: Printscreen

"Smatrali su da mu to u životu ne treba. Mnogi su ga savetovali da ne otvara stare rane i ponovo Miljanu natovari sebi na vrat", kaže dobro upućen izvor, dok Mišelova najbolje drugarica Vladana kaže:

"Smatram da je on jedan izuzetno vaspitan dečko. Sve što je rekao to je istina. On je izuzetno stabilna ličnost. To je period adaptacije sada na početku. Dvesta posto podrške ima od mene i porodice. Nisam mu ništa zamerila, kao jedna od njegovih boljih. Psihički se pripremao za rijalitiju i za Miljanu, ali nije taktiku imao. Radio je dosta, nije imao vremena. Brzo se sve desilo, reagovao je u trenutku. Promenio se, vremena se menjaju. Dobio je ponudu koju nije mogao da odbije i novac je naravno presudio", kaže drugarica Vladana.

SINIŠA ZABRINUT ZA MILJANU

Sa druge strane izvor blizak Siniši Kuliću tvrdi da se on plaši za ćerku.

"Ostao je kod kuće i sve mora da prati preko televizora. Boji se da ćerka ne napravi neku glupost i usput napakosti Mišelu, iako to ne zaslužuje. On brine da bi ulazak pevača mogao probuditi stare Miljanine navike, a dodatno brine i zbog odnosa Miljane i Marije, koje su u rijaliti ušle zavađene", priča jedan od njegovih prijatelja koji se nada da ova sezona neće dodatno uticati na Sinišino zdravlje, koje je i tako narušeno.

"Verujte mi da ne dajem izjave. Gledam da se sklonim od svega, nisam rijaliti učesnik, tako da nemam komentar na bilo koga od njih", rekao je kratko Siniša kada smo ga pozvali.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir