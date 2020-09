KRISTIJAN JE LJUBOMORAN NA TOMOVIĆA! Marija žestoko oplela po Goluboviću: On je opsednut Stanijom, problem su mu 600 €!

Marija Kulić je žestoko oplela po Kristijanu Goluboviću, a onda se osvrnula na Staniju Dobrojević.

"Danas sam odmarala, sad već čujem, pričam sa ljudima i komentarišemo zadrugare. Svi se komentarišu, najviše se komentariše noćašnji odnos, čim je Monika našla devojku, odmah je i Car našao devojku. Monika jeste to što je pokazala sada, a on se njoj sveti sada, zato je odmah i on ušao u neku vezicu sa Alekasndrom. Ono kada su bile ispovesti kod Milana, Kristijan je pričao mnogo o Staniji, on je opsednut njom, mislim da i dalje postoje emocije prema njoj, jer previše priča sa njom. Nju naziva silikonušom, a imamo ovde Žanu i nju hvali, tu postoji kontradiktornost. Šta ima toliko protiv nje, devojka mu je dala šta je trebala da mu da, sad pravi neki problem oko 600 evra, to nije to. Tomović nije komentarisao Kristijana, a ovaj jeste. Na osnovu toga sam ja zaključila da je ljubomoran na njega", ispričala je Marija.

Marija je ponovo istakla da nema lepo mišljenje o Anabeli Mićić, govoreći sve ono što je iznela za crnim stolom, a onda se dotakla i burnog odnosa sa Mišelom Gvozdenovićem.

"Ja sam rekla na nominacijama, koliko je on ljut na Miljanu, toliko sam ja na njega. On nije imao obzira prema nama kao roditeljima, ja sam njemu objašnjavala, ja sam učinila sve što sam mogla, ali vi svi vidite kakva je Miljana, ona ide glavom kroz zid, ja sam nju vodila kod psihijatra, bila je hospitalizovana, ja se slažem sa svim zadrugarima koji su komentarisali njihov odnos, da na osnovu njihove priče on sad zarađuje", dodala je Miljanina majka

Milomir Ćuković i Anđelo Ranković bili su po Marijinom mišljenju idealni partneri sa njenu ćerku.

"Lili, ta žena je meni baš čudna, sušta suprotnost od mene i starija od mene. Prvo što mi je delovala izgubljena, ne zna gde šta ostavi, napravila frku oko nesesera, a on bio tu, u drugoj kesi. Ona nema nijednu brigu u životu. Ona kaže da je kasno počela, ali nema šta nije operisano na njoj, i mačije oči, usne, zube, svaka žena voli lepo da izgleda, ona izgleda... Ona žena samo razmišlja o tome kako će sebe da ulepšava. Ona je dobra osoba, prema meni je fina i dobra, zato ja i mogu da pričam sa njom, zanimljiva mi je, sve što mi kaže, začuđujuće mi deluje, volim da čujem i vidim šta je u njenoj glavoj, ali ima dobru dušu", ispričala je Marija o Ljiljani Stevanović Lili.

