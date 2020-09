ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Maestra opljačkala kućna pomoćnica, a glumca izdržavaju roditelji!

Drage moje, mnogo ste mi nedostajale u proteklih nedelju dana. Korona je najveća pošast i među našim selebritijima, ali jedna kućna pomoćnica je ojadila našeg današnjeg glavnog junaka, koga ćemo zvati Maestro.

foto: Kurir štampano

Prošle nedelje bila sam na jednoj večeri i saznala potresnu priču jednog od naših najvećih živih umetnika. U akciji beogradske policije uhapšena je Tetkica, koja je ojadila mnoge u Srbiji. Iz stana Maestra odnela je nakit i novac koji je podigao za kupovinu stana. Tetkica je dobila posao kod našeg junaka kao kućna pomoćnica preko jedne ugledne agencije za održavanje higijene. Skoro svake nedelje spremala mu je stan, a nakon svakog posla dobila bi dobru napojnicu. Sve je delovalo savršeno, a naš junak je primetio da mu je nešto čudno tek kad da se umesto nje pojavila druga devojka. Za prevaru Maestro je saznao slučajno, kad je video da mu fali jedan skupoceni sat. Odmah je pozvao policiju, pa je otkrio da nema ni novca ni vrednog nakita njegove supruge. Iste večeri lopov uhvaćen. Međutim, daleko od toga da je pravda zadovoljena. Maestro je ostao bez novca, jer nije imao popisane serijske brojeve novčanica, a sada pravdu mora da traži preko suda. Uzalud su mu bili i snimci s kamera koji pokazuju da Tetkica iznosi plen u kesama za smeće. Druga priča tiče se našeg slavnog glumca, zvaćemo ga Lepotan. Opšte je poznato da od njega nema boljeg u Srbiji i da njegov dan snimanja košta i hiljadu evra. Poslednjih godina nije omiljen kod reditelja. Iako se trenutno snima više od 20 serija u Srbiji, na kasting listama nema mesta za njegovo ime. Za to je delimično kriv i on sam, jer kasni na snimanje i ponaša se bahato prema kolegama. Lepotan je u finansijske probleme zapao tek nedavno, kad je potrošio svu ušteđevinu. Nije lako u Srbiji biti zvezda, a živeti od pomoći koje ti svake nedelje šalju roditelji! Lepe žene, lake droge, izlasci svako veče... Sve to mnogo košta. Međutim, valjda će sada, kad dotakao dno, uspeti da malo promisli o sebi i svojim postupcima. To bi bilo to, drage moje. Čitamo se i sledeće nedelje. Ljubim vas.

foto: Kurir

Kurir