BOSANAC SE RAZMEĆE DEVIZAMA: Stojković pokušao da PODMITI Mariju Šerifović! (FOTO)

Kod Dragana Stojkovića Bosanca nema krize! Harmonikaš se pohvalio novčanikom punim deviza, pa je zakitio i Mariju Šerifović.

Na snimanju "Zvezda Granda" uvek je zanimljivo, a ovog puta je za atmosferu bio zadužen Bosanac. On je u studio došao lepo raspoložen, a kako i ne bi kada mu je džep pun deviza! Kao da je upravo stigao sa neke romske svadbe u dijaspori.

On je najpre, kada je seo u stolicu iz koje žirira, iz kese izvadio vitamine i suplemente koje koristi u borbi protiv koronavirusa, a kada je kolegama izložio šta sve pije, prešao je na šuške. Iz torbice je izvadio novčanik koji je nije mogao ni da zakopča koliko je debeo. A onda je počeo da vadi novčanice, i to devize i da se razmeće njima. Bacao ih je na pod, po stolu, a potom je počeo da deli šakom i kapom, i to Mariji.

Harmonikaš je zamolio Šerifovićevu da pusti njegove kandidate, a potom joj nudio novac. Kada je video da pevačica nije potkupljiva, ustao je sa stolice i ugurao pevačici pare u ruke, poručivši joj da je kriza i da će joj zatrebati.

Naravno, i Bosanac i Marija su se sve vreme smejali, a ona mu je na kraju vratila novac i poručila da proba da podmiti nekog drugog, te da kod nje nije kriza.

