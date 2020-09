KRISTIJAN OSUO DRVLJE I KAMENJE PO RADETU LAZIĆU! Zapretio mu je pred MILIONIMA: A svima koji ga brane će OVO URADITI!

Stefan Šebez i Rade Lazić su izuzetno dobri prijatelji spolja, a sukob sa Kristijanom Golubovićem poznat je još od rijalitija ,,Farma", te je Đedovića zanimalo zbog čega on nije odbranio Lazića od Golubovića.

"Mene zanima taj trenutak, jer si to prećutao, hteo sam ovo već da te pitam, zašto si prećutao? Nije trebalo da se biješ sa Kristijanom, ali da izneseš tvoj stav, to mi je bilo vrlo čudno, znaš da znam kako se družite. Kristijan je najsrašnije stvari je rekao za Radeta, pa me zanima razlog tvoje ćutnje?", upitao je Đedović.

"Ja sam sa Radetom pričao na tu temu, znajući za njihov sukob, rekao sam Radetu da se neću mešati u taj odnos, rekao sam da u nekim situacijama jako greši, on se složio da ne treba da se mešam. On jeste moj drug, ali nije moja priča. Ja sam rekao Radetu da nije trebalo da snimi tu pesmu, jer ima neke svoje kvalitete zbog kojih može da bude ovde, a ne zbog te priče. Ne sviđa mi se, Kristijane, u jednoj situaciji si spomenuo njegovu ćerku, opsovao si mu ćerku, to mi se nije svidelo. To vređanje između vas, to je vaša stvar, ali ta situacija mi se nije svidela", rekao je Šebez.

"On šta je meni rekao van rijalitija, on nije svestan svoje nesvesti, znaš kako ga zovu u mojoj ekipi, imam ih 100 u svojoj ekipi, e sad moji kažu: ,,Je l' to onaj homoseksualac iz Beča". Šta si po zanimanju, je l' ti meni možeš da kažeš da sam vreća g*vana, a ako kažeš, šta očekuješ, da vam kupim?! E, pa j*baću mu familiju, dildo od 30 centimetara ću mu nabiti u b*lju, pa u nos, a ti ako ga braniš, to ću i tebi da uradim, e to ti je tako! Ja sam Mariji isto to rekao", besneo je Kristijan!

"Meni je Mlađa pričao sve najbolje o tebi, a ja sam imao rezervu prema tebi... Ne možeš da budeš dobar sa Kristijanom, a i sa Radetom. Ja o Radetu ne pričam, imam loše mišljenje o njemu, ali ti ako si mu prijatelj, ti sa ovim čovekom ne smeš reč da progovriš, ti njemu nisi prijatelj, to nije šmekerski", iskritikovao je Vladimir Tomović Šebeza.

"Ja mislim da se neće pomiriti nikako, ali sam mislio da će se spustiti lopta, jer je otišlo predaleko", dodao je Stefan.

