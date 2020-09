TONI ZAPROSIO DRAGANU NA SEMAFORU: Upoznala ga je u Beču, a ovako izgleda njihova LJUBAVNA priča koja TRAJE godinama!

Pre nešto više od pola veka, 18. januara 1968. godine u selu Kasidol, nadomak Požarevca rođena je Dragana Mirković, jedna od najvećih balkanskih zvezda. Odrasla je u šestočlanoj porodici, sa majkom, ocem, sestrom Dušicom i bakom i dekom.

Kada je Dragana imala samo godinu dana, doktori su ustanovili da su joj kukovi iščašeni i predviđali su da će imati jednu kraću nogu kad odraste. Zbog toga je sve do druge godine mala Dragana bila po bolnicama, na operacijama i u gipsu.

"Roditelji su mi bili očajni, majka je mnogo plakala. Bila je tragedija imati žensko dete koje neće moći lepo da hoda. Naš stari kum joj je rekao: ‘Nemoj da plačeš, to dete će biti nešto posebno’. Do druge godine bila sam po bolnicama, dugo u gipsu, na terapijama, odvojena od majke jer joj nisu dozvoljavali da bude sa mnom. To je veliki greh prema deci što nisu s majkom dok leže u bolnici bespomoćna. Za mene je to bila strašna trauma, dugo sam se plašila bolnice, imala sam noćne more. Košmarni snovi potrajali su do tinejdžerskih dana", ispričala je Dragana jednom prilikom.

Još kao mala shvatila je da je muzika njena ljubav, a najviše je volela da sluša muziku koju je izvodio njen deda Dragutin na harmonici. Ubrzo se pročulo da u Kasidolu postoji "čudo od deteta" i producenti su došli u njen dom da joj predlože da snimi ploču, sa čim se njen otac nije slagao.

Prvu pesmu, “Imam dečka nemirnog”, snimila je 1984. godine, sa samo 16 godina, a album koji je nosio isto ime prodat je u više od 160.000 primeraka. Posle ovoga, njena karijera je krenula uzlaznom putanjom i hitovi su se samo nizali.

Dragana ipak nije želela da odustane od školovanja, pa je tako vanredno završila srednju trgovačku školu. Član “Južnog vetra” postala je 1986. godine i sa ovim muzičkim sastavom je pevala na turnejama širom nekadašnje Jugoslavije, zajedno sa Sinanom Sakićem, Šemsom Suljaković, Miletom Kitićem i Kemalom Malovčićem.

Četiri godine kasnije, tačnije 1990. napušta "Južni vetar", počinje solo karijeru i postaje jedna od najtraženijih pevačica na našim prostorima.

Udruženje radio stanica Srbije 1993. godine proglasilo je Draganu Mirkovic za “Pevačicu decenije”, a u životu je osvojila oko četrdesetak nagrada za pevačicu godine, najprodavaniju ploču, hitove. Osim u pevanju, Mirkovićeva se okušala i u glumi, pa je glumila u filmu “Slatko od snova” iz 1994, koji govori o devojci koja radi u restroranu brze hrane, a sanja o velikoj slavi.

Biznismena Tonija Bijelića, čoveka svog života, Dragana je upoznala u Beču 1998. godine. Spojio ih je organizator njenog tamošnjeg koncerta. Na prvi pogled zaljubili su se jedno u drugo i godinu i po dana su održavali platonsku ljubav, dok Dragana nije prelomila, spakovala se i došla kod Tonija u Beč.

Nakon što su kratko živeli zajedno, Toni je odlučio da zaprosi Draganu, a to je uradio ni manje ni više nego u kolima. Dok su na semaforu čekali da se upali zeleno sveto, on je izvadio prsten i pevačica je odmah rekla “da”.

Posle mesec dana, 28. septembra 1999. godine, Mirkovićeva se udala za ljubav svog života, a pre njega je bila sa tri muškarca, ali ni sa jednim od njih nije planirala brak. Sa Tonijem je dobila dvoje dece, Marka i Manuelu, koje su vaspitali kao da nisu deca poznate majke. Oni žive u bogatstvu i izobilju, a poseduju čak i pravi dvorac u Beču.

Njihovu bračnu sreću narušili su 2017. godine Tonijevi zdravtsveni problemi. Naime, Bijelić je u jednoj godini imao operaciju mozga i upalu pluća, ali je sve to uspešno prebrodio. Dragana i Toni danas žive mirnim životom i važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a ovog meseca će proslaviti 21. godišnjicu braka.

