OD NJEGA NE SMEM NI DA PISNEM! Nadeža Biljić s Tomom preživljava PAKAO, sad ga ostavila, a onda mu uzela SAV NOVAC!

Nadežda Biljić pre nekoliko dana objavila je da ostavlja Tomu Panića, koji se trenutno nalazi u "Zadruzi 4", zbog flertovanja sa učesnicom rijalitija Draganom Mitrović, a sada se ponovo oglasila tim povodom.

Nadežda je najpre poručila da više nije sa Tomom, sa kojim ima sina Longa, a kako sada kaže od Panića pre ulaska u rijaliti "nije smela ni da pisne".

- To što sam napisala na svom Instagram profilu, to imam da kažem, ne bih da produbljujem i da učestvujem u cirkusu! Flertuju, drže se za ruke, maze se, on joj pravi ručak, ja sam bila tamo i znam kako to ide. Pravi priču da bi ostao unutra... Ja od njega ne smem da pisnem, ne daj Bože da sednem pored nekog muškarca. Nije se on uopšte skrasio, dokopao se love i slobode i ćao! Ostavio je on meni novac koji je uzeo unapred, a ostalo što zaradi ostaje njemu, ne zanima me šta će s tim parama. Nije on svestan ničega, ni da ga ja gledam... Ne želim da se dalje oglašavam, jer sam dijabetičar i nemam snage da se nosim sa tim stresom. Ja sam previše neoprostive stvari njemu opraštala, više ne mogu, bolje zato da presečem na vreme. Neće moći ni da mi priđe, ni da me čuje - rekla je pevačica za "Star".

