SRBIJA BRUJI O FOLKERKI KOJA JE UŠLA KAMIONOM NA SVADBU! Sada je otkrila detalje veselja: To je bio ŠOK za mladence!

Pevačica Stanojka Mitrović u narodu poznatija kao Ćana, napravila je spektakl kada se na jednoj svadbi pre dvadesetak dana pojavila u kamionu. Tek sada snimak je postao veoma viralan na društvenim mrežama, a Ćana je objasnila kako je došlo do ovakvog iznenađenje za mladence, ali i sve pristune goste.

"To je bila želja domaćina. Imaju veliku firmu kamiona, a majka od mladoženje je izrazila želju, ako nije problem da im izađem u susret i na veselje dođem kamionom? Rekla sam da sve što može da pričini zadovoljstvo mladencima, nije nikakav problem. Od jutros mi pišu brojni prijatelji, vidim da je pravi haos nastao sa tim snimkom. Nije mi prvi put da pravim ovakva iznenađenja, bilo je svega. Od toga da se ispred mladenaca pojavim u limunzini, do helikoptera, ali vidim da je kamion izazvao veliku pažnju", priča Ćana i dodaje:

"Iskrena da budem, bilo mi je neobično kada su mi rekli da žele da se pojavim kamionom, jer iz tehničkih razloga to je veoma otežano. U prvom trenutku rekla sam da nema smisla pošto prave slavlje kod kuće. Tačnije, to je bilo na velikom parkingu njihove firme, gde je su podigli šator, te dekorisali da sve izgleda veoma lepo. Nekoliko dana pre toga su sklonili kamione. Zanimljivo je i to da je taj kamion sa kojim sam se pojavila stigao dva dana pre svadbe, te je bio potpuno nov. Imao je nula pređenih kilometara, a porodica je bila srećna što je stigao kako su želeli. Potom je nastao problem jer je kamion bio mnogo viši od šatora, ali su na kraju napravili izmenu oko visine šatora i zvali me da kažu da su se ipak odlučili da bude tako kako su zamislili. Rekla sam da moram da se pojavim u pantalonama, jer je dosta visoko. Nije bilo lako izvesti sve", priča pevačica i dodaje:

"Trebala sam da počnem da peva 150 metara dalje od šatora, ne čujem matricu i muziku, te sam morala da zovem preko mobilnog klavijaturistu kako bi mi pustio pesmu kada krene, a ja sam potom u kamionu počela da pevam. Čim su me ugledali, videla sam da je to bio šok za mladence. Onda je nastao opšti haos, ljudi su svi pojurili napolje da vide", objasnila je do detalja Ćana. Kako kaže, ne opterećuje se negativnim komentarima na društvenim mrežama, jer nije uradila ništa loše:

"Ispoštovala sam ljude, ništa tu nije vulgarno ili problematično. To je bila njihova želja i sasvim je normlano da to uradim, a da time nikoga ne ugrožavam. Svaki put što je u domenu moje moći uradiću za domaćina", poručuje pevačica.

