MIŠELOVA PRVA KOMŠINICA PROGOVORILA O TORTURI: Vređala ga je na NACIONALNOJ osnovi, ne dao BOG NIKOME! Svi znaju za TO!

Četvrta sezona rijalitija "Zadruga" je je uveliko počela, a dugogodišnji rat između Mišela Gvozdenovića i Miljane Kulić, nakon što ga je ona godinama progonila, kao da se još više produbio od kako su se zajedno našli u Imaginarijmu.

Prva komšinicom porodice Gvozdenović u Čačku, Lenom Mijailović koja je bila svedok jedne Miljanine posete Mišelu, a kako ona kaže, tu noć neće zaboraviti nikada.

foto: Printscreen

"Hanu i celu porodicu Gvozdenović znam od kako su došli u Čačak. Ja sam se doselila 1976. godine, a oni su kasnije napravili kuću odmah tu iza prodavnice i restorana. Njih svi znaju u Čačku. Mišel je izuzetno normalno i kuturno dete. Cela porodica je fina i kulturna, gostoprimljivi, a Mišelov otac je pravi domaćin čovek." počela je priču Lena.

"Tu noć sam se vraćala iz grada, već je bio mrak, videla sam taj "AS" taksi kako usporava i staje ispred njihove kuće, a onda sam videla i Miljanu u taksiju. Možda i ne bih obratila pažnju da ona nije počela da viče iz taksija. Vređala ih je na nacionalno osnovi, ne bih sada da kažem šta, mnogo je ružno, ali nešto kao "Popušite...", pa onda razni epiteti i vređanje na nacionalnoj osnovi, znate već, da ne pričam", pričala je gospođa Mijailović vidno uzbuđena i potresena, od samog sećanja na taj neprijatni događaj.

"Mnogo njih je to videlo i čulo, Čačak Bog zna koliki, ali to veče su mnogi videli i čuli što i ja, samo ljudi neće da pričaju, da se petljaju. Kao što znam za mnoge situacije, što sam čula, ali ljudi se plaše, neće da budu deo toga, iako je to prestrašno! Jadan dečko, jadna cela porodica! Ja imam dete i ne znam kako bih reagovala... Ja da sam na Haninom mestu, ne znam, jadna žena, kroz šta je sve prošla, ne dao Bog nikome", nastavila je Lena, pa dodala:

"Miljana se tada zaposlila u kafanici "Metlar", mala birtija, ali se znalo zašto je došla, njen cilj je bio da njega maltretira i to se znalo. Jadan dečko, ne može ni da nastupa, blokira mu nastupe ona stane ispred njega i on šta će... strašno! Ja sam majka i ne mogu ni da zamislim kroz šta je Hana prošla, sve što bih rekla bilo bi suvišno!", zaključila je Lena.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Srbija Danas / M.M.

Kurir