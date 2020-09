ZVEZDI GRANDA NUDILI SLAVU U ZAMENU ZA ODNOSE: Menadžeri su želeli da dele SOBU sa mnom! Spomenula i starije KOLEGINICE!

Jedan od članova "Zvezda Granda", Dragan Stojković Bosanac pre nekoliko godina kao veliki potencijal ovog takmičenja naveo je Biljanu Bibu Sulimanović. Kako je ispričao, od nje je očekivao mnogo, ali ga je lepa pevačica iz Jakova na kraju razočarala jer nije uspela da iskoristi svojih pet minuta slave.

"Bezgranično je talentovana i lepa. Trebalo bi sa njom više da se radi kako bi od nje napravili pevačku, kvalitetnu i atraktivnu zvezdu", rekao je svojevremeno Bosanac.

Ovim povodom se oglasila Biljana i istakla da ne želi preko kreveta da pravi karijeru.

"Kada sam rekla da nisam neko ko će da bude sa nekim preko kreveta, tako sam i mislila. Meni je jako žao što sam uopšte došla u situaciju da mi tako nešto nude za napredak u karijeri. Bilo je to na indirektan način, nisu imali toliko smelosti da kažu u lice. Očigledno su mislili da sam toliko glupa, desila se situacija da su menadžeri i razni ljudi želeli da dele sa mnom žajedničku sobu, tu mi je sve bilo jasno gde će to da odvede. Devojke koje su postale zvezde preko noći, moraju preko kreveta da se dokapaju i da rade svašta. Intimni filmovi, silikoni, to je sve ono što ih opisuje. Žalosno je što moraju sa starijim da spavaju za novac, ima svega tu. Čak su mi starije koleginice davale savete zašto ne stavim silikone i da moram da se promenim, jer ne treba da izgledam kao tetka", kaže Biljana i dodaje:

"Svima je ova godina propala i niko ne radi. Meni je od marta meseca do avgusta mnogo nastupa propalo, više od 20.000 evra sam sigurno u gubitku. Htela sam da uložim u novu pesmu i da uradim spot, ali ipak ne treba planirati", zaključuje pevačica.

