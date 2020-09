GAGI NIKAD NIJE HTEO DA PRIČA O ONOME ZBOG ČEGA JE UHAPŠEN: Đoganijev bratanac detaljno o njegovom LEČENJU I PONORU!

Gagi Đogani uhapšen je nakon što je kod njega pronađeno dve kesice kokaina, a zatim je i pušten kući.

Baki B3 je ispričao sve o denserovom ranijem lečenju i ponovnom ponoru.

foto: Printscreen/Instagram

"Pokazao je svoje osobine. Mnogo sam mu pomagao u momentima kada je bas bio ništa i kada se drogirao. On je takav, neće da priča sa svima, samo sa bliskim prijateljima. Nismo mi bili obavešteni o njegovim delima. Izolovao se na neki način, niko nije znao i nije voleo to što on radi. Prihvatio je svoj porok, kad je došlo vreme svako je želeo da mu pomogne. Pomagali smo mu oko lečenja i tad se sredio. Provodio je dosta vremena kod svoje sestre i skidao se sa droge. Izašao je iz "Zadruge" i čuli smo se nekoliko puta. Evo do sad nismo ni znali da je izašao iz zatvora, kasnije smo saznali, on sa nama o drogi inače neće da priča, pa neće ni sad", rekao je Baki, pa otkrio da se Gagi kada je počeo da koristi narkotike dosta promenio:

"Promenio se dosta kada je ušao u svet droge i polako smo izgubili kontakt. Duboko je ušao u drogu i nije želeo da deli sa drugima tu svoju stranu. On sad nije ni svestan šta se dešava, zato se nikome ni ne javlja. Došao je do love iz "Zadruge", ali mislim da to nije bilo presudno da se ponovo drogira."

foto: Pritnscreen Happy tv

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

Kurir