MESEČNI PAKET KOŠTA 8.200 EVRA! Osvanuo CENOVNIK usluga glumice i region u ŠOKU, a neke ne estradi baš nemaju MERU

Mnoge devojke sa javne scene poslednjih meseci, ali i godina, zarađuju putem objava na društvenim mrežama, a dok neke reklamiraju određene proizvode, druge prihoduju od objavljivanja svojih provokativnih fotografija.

Starleta i nekadašnja voditeljka rijalitija "Parovi"Ava Karabatić šokirala je region kada je objavila da prodaje fotografije na kojima je golišava.

foto: Damir Dervišagić

Ava Karabatić, naime, na jednom sajtu "za odrasle" objavljuje fotografije na kojima je golišava i naplaćuje ih 350 kuna, što je oko 5.400 dinara, a sada kaže da bi za njih tražila i više novca, kada bi pomenuta stranica to dozvoljavala, te za to navodi i iznenađujuć razlog.

- Tačno je da ih prodajem, ali mi je samo žao što mi stranica ne dozvoljava da stavim cenu fotografije veću od 5.000 dinara, inače bih ih prodavala za 500 evra, s obzirom na to da sam Plejboj model i osoba koja vodi računa o svom izgledu - rekla je ona .Ava je, osim toga što prodaje intimne fotografije, nedavno dospela u centar još jednog skandala i to kada je nudila intimne odnose preko oglasa.

Ava je priznala i koliko je koštala njena, kako kaže, najskuplja fotografija.

- Najskuplja fotografija koju sam prodala je moja umetnička fotografija, koju je kupio Turčin za 6.500 evra, oni su očarani sa mojim fotografijama. Mnogi misle da moje fotografije aludiraju na intimne odnose, ali stvarnost je potpuno drugačija – rekla je ona i dodala kako nema nameru da postavlja intimne video snimke na popularnu platformu za odrasle.

Pre nekoliko godina je, u javnost je procureo cenovnik usluga bivše glumice, a danas blogerke Sonje Kovač. Nju na Instagramu prati skoro pola miliona ljudi, a svoje usluge papreno naplaćuje.Kako su tada prenosili hrvatski mediji, cena objave na njenom blogu je oko 950 evra.

Objava na Instagramu košta 1.200 evra, a ukupna cena za ceo "paket" usluga za tri meseca vredi 8.200 evra, odnosno 6.950 evra sa popustom).Ako bi neko uzeo opciju za tri meseca, s tim da objavljuje samo jednu objavu mesečno, košta 2.630 evra. Jutjub vlog u kojem Sonja govori o proizvodu, naplaćuje 870 evra.

foto: Printscreen/Instagram

Ukupna cena pijenja kafe sa mnom jeste 1.500 evra. Tako je! Znači 1.500 evra ako hoćete da blejite sa Macom tri sata bez intimnih odnosa! Ostatak para ćete dati kada dođete i to je to - pojasnila je ona, nakon čega su je mnogi s pravom osudili.

Mnogi koji prate rijaliti "Parovi" sećaju se devojke koja je sama sebi dala nadimak Sandra Meduza. Sandra se nije preterano proslavila, ali njene "izjave" se pamte. Naravno, ne po dobrom.Na pitanje šta sve ljudi rade da bi došli do nje i kakve usluge traže, Sandra je dala očekivani odgovor, a to je da joj najviše nude novac za intimne odnose.

- Neki nude od 200 do 500 evra, i to su uglavnom naši ljudi. Bilo je i nekoliko stranaca koji su mi ponudili hiljadu do dve evra, ali ja ne pristajem na takve ponude - rekla je starleta u jednom intervjuu.

foto: Printscreen/Instagram

Starleta Anđela Veštica se jednom prilikom i to sa ponosom pohvalila kako je uspela da zaradi rekordnih 40.000 dolara od postavljanja fotografija na kojima je golišava.- Samo za jun mesec 41.757 dolara, a još nije gotov. Kad kažu ‘što se blamiraš za 10 evra’ - napisala je Anđela tada u svojoj objavi.

foto: Printscreen/Ami G

Poslednji cenovnik koji je dospeo u javnost jeste onaj koji pripada pevačici Teodori Džehverović.Budući da poslednjih meseci zbog pandemije korona virusa gotovo uopšte na nastupa, Teodora je pronašla drugi način da stekne prihode, a to je od reklama na Instagramu.

Jedan od oglašivača je želeo saradnju s Teodorom, pa joj je putem Instagrama poslao poruku: "Pozdrav, Teodora. Da li ste za saradnju?".

Samo nekoliko minuta nakon ponude pevačica je odgovorila na poslovnu ponudu, i to sa svojim cenovnikom.

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Džehverovićeva je tako reklamirala razne vile po Srbiji gde je boravila, kupaće kostime koji se prodaju putem interneta, obuću, suplemente za sportiste...

U proseku, na nedeljnom nivou inkasirala je između dve do tri hiljade evra. Ako se uzme u obzir da je to intenzivnije radila otkako je pre šest meseci i u Srbiji počela pandemija, za to vreme zaradila je približno oko 50.000 evra, navode domaći mediji.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs/blic

Kurir