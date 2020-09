OGLASILA SE LJUPKI NAKON ŠTO JOJ JE ODREĐENA ZABRANA PRILASKA SIMKETU! Pevačica traži samo JEDNO, za sve ostalo će LAKO

Pevačica Ljupka Stević postala je prava senzacija nakon što je bivšem dečku, generalu D. S. razlupala dva automobila ciglom i probušila mu gume, a onda sve to objavila na svom Instagram profilu.

Filmska akcija koju je priredila na prakingu ispred zgrade, Ljupku je koštala mesec dana zabrane prilaska i komunikacije sa generalom S., ali joj to uopšte nije teško palo.

"Iskrena da budem, sad mi je svejedno! (smeh) Još uvek me nisu pozvali iz policijske stanice da potvrdimo meru zabrane prilaska, ali sigurna sam da će se to desiti u toku dana. Išla sam te večeri do automobila da uzmem torbicu u kojoj je bio novac koji sam zaradila na nastupima u Crnoj Gori, ali nije bilo ni torbice ni para. Nema veze, preživeću", kaže Ljupka i dodaje:

"S obzirom na to da ne smem da mu priđem, a svakako i ne bih nikad više u životu, možda će mi preko trećeg lica poslati stvari koje su ostale kod njega, kao i dokumenta, ali i novac. Za sve ostalo ćemo lako", rekla je Ljupka.

