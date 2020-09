IMAM OSEĆAJ DA ME NEKO PRATI KADA SE KASNO VRAĆAM! Zvezda Granda progovorila o traumatičnim iskustvima: Dobijala NAPADE!

Pevačica Jelena Gerbec, koja je poznata po takmičenju "Zvezde Granda", otkrila je da se borila sa jednim oblikom depresije i aksioznošću.

"Imala sam ranije problem i elemente anksioznosti. To je sve uzrok nespavanja, loše ishrane, imam osećaj da me neko prati kada se kasno vraćam. Što se tiče depresije, verovatno da utiče na sve po malo. Trudim se da budem pozitivna, ali uhvatim sebe da sam negativna", rekla je Jelena i dodala:

"San utiče na organizam i sve to utiče na mene. Budim se noću, dete je takođe tu došlo, tako da stalno imam nekih obaveza. Išla sam kod lajf kouča nekih godinu dana, više je to sve do posla koji radim koji je toliko stresan. Imala sam situaciju sa negativnim mislima. Vraćala sam se sa svirke, neki momci su sedeli ispred zgrada, ja sam sama žensko išla. Pomislila sam u sebi možda se pročulo da ja tu živim i da oni misle bog zna kakve ja pare nosim i onda sam često okrenem auto od straha i odem kod svojih u Vrdnik, jer sam imala momente panike", ispričala je pevačica u "Grand magazinu".

