ONE SU KAO LJUPKA STEVIĆ: Nata gađala Daču, pa demolirala kancelariju, Sonja Lukasu palicom uništila džip, a to nije sve

Skandal koji je Ljupka Stević napravila u noći između srede i četvrtka, kada je demolirala dva automobila svog dugogodišnjeg partnera, pukovnika policije Dragiše Simića, glavna je tema poslednjih dana. Dok jedni osuđuju pevačicu i smatraju da se problemi ne rešavaju nasiljem, drugi je podržavaju i razumeju, a posebno pripadnice ženskog pola.

Otkako se dogodio ovaj incident, mnoge žene prisećaju se putem društvenih mreža kakve su one skandale pravile bivšima zbog prevare, te je sasvim sigurno da Ljupka nije sama u tome. Zapravo, i neke od njenih koleginica sa javne scene radile su iste ili identične stvari bivšim momcima ili supružnicima ne mareći za posledice.

Jedan od najskandaloznijih događaja odigrao se pre nekoliko godina, kada je Aca Lukas imao koncert u Areni. Neposredno pre nastupa, folker i njegova tadašnja supruga Sonja Vuksanović žestoko su se posvađali. Osim što je demolirala deo prostorije u kojoj su se raspravljali, ona je rešila i da se obračuna sa Lukasovom skupocenom mašinom. Tako je, dok je Aca pevao, Sonja u naletu besa, kako se tada pričalo, bejzbol palicom demolirala automobil svog muža, a šteta je bila nekoliko hiljada evra.

Nataša Bekvalac je tokom razvoda od Danila Ikodinovića izgubila kontrolu i to prilikom podele imovine. U kancelariji advokata njenog bivšeg muža pevačica je polupala šoljice za kafu i čaše sa vodom koje su bile na stolu.

Razgovor je prvo krenuo normalnim tokom, međutim, čim je bila pomenuta kafana, kao i to da ona nije u vlasništvu bivšeg sportiste i da samim tim pevačica neće dobiti deo novca koji je uložila u nju, Nataša je pobesnela, i psujući počela da baca sve što joj se našla pod rukom. Jedna od čaša je za dlaku promašila Ikodinovića. Jelena Stuparušić

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta

Izgrebala mečku od sto hiljada evra

Ako ste ovih dana na Instagramu i Tviteru pročitali objavu "ja sam, pi**o, Ljupka", znajte da to potiče zapravo od Ane Nikolić. Prošle godine Kurir je došao u posed snimka na kome Ana Nikolić preko telefona objašnjava prijateljici kako je uništila automobil sada bivšem suprugu Stefanu Đuriću Rasti nakon svađe.

- Prema Rasti sam imala milosti. Njemu nisam slupala auto, ali sam u pidžami u pola noći došla taksijem ispred njegove zgrade. Ne znam da li smo se zabavljali ili smo se bili tek venčali. Nešto od ta dva. Uglavnom, mnogo me iznervirao jer nije hteo da mi se javi na telefon - pričala je Ana drugarici, a onda do detalja opisala šta je uradila iz besa. - Ja sam tu noć bila ozbiljno u flaši, u papučama, taksi me čeka... Pidžama se podrazumeva. Onda sam ključevima pisala po novom mercedesu od 100.000 evra, tek stigao. Napisala sam: "Ja sam pi**o Ana". Šteta je bila pet hiljada evra. Potpisala sam se na celom automobilu. Prednja, zadnja vrata, sve sam ispisala. Sje*ala sam ceo levi deo. Znači... Ja sam pakao! Zato ti kažem - za koga se udati, kome život upropastiti! - rekla je Ana.

Ana Mihajlovska i Sandi Cenov

Štiklom mu izgrebala kola

Veza Ane Mihajlovski i Sandija Cenova burno se završila. O tome je pričao hrvatski pevač za medije kada je rekao da njihova veza nije imala perspektivu.

On je svojevremeno otkrio i da je Ana napravila skandal kada su se posvađali. Ona je kao u filmu, izbacila sve njegove stvari kroz prozor, pritom mu je uništila i automobil svojim štiklama.

- To je stvorenje uz koje sam se jednostavno pitao zašto sam tu, kad sam znao da nema smisla. Znao sam šta se događa, ali jednostavno nisam mogao da pomognem sebi. Jedan poziv i jedan sms u dva ujutro i Sandi seda u auto i ide za Beograd. Zabranjena, a slatka veza. Završilo se kao u film "Mi nismo anđeli", kad se ljudi skupe dole, a ona baca stvari sa prozora, hauba mi je još dugo, dugo bila u znaku njenih štikli - rekao je on.

