KRISTIJANU GOLUBOVIĆU OZBILJNO UGROŽENO ZDRAVLJE?! Evo koje sve probleme ima opasni rijaliti igrač, a ipak je ušao u ŠOU

Kristijan Golubović se uputio na imanje u Šimanovcima, iako mu je navodno rečeno da ne sme da se izlaže stresu.

"Ja sam imao koksaki virus jer sam često nosio pancir i vozio blindiran automobil i tu sam ga fasovao. On izaziva miokarditis i godinama sam se borio sa tim", ispričao je nekadašnji robijaš.

foto: ATA Images

"Ja imam hronične probleme, bole me kosti jer su lomljene, izbušene, izranjavane. Kratko i nemirno spavam, imam nesanicu, ali jak sam kao bik, to je bitno. Psihički sam spreman, ne verujem da će bilo ko moći da me poremeti, a kamoli zdravstveno uništi. Preživeo sam ja mnogo gore stvari. Izdržaće moje srce i ovu "Zadrugu". Ovoga puta neću dozvoliti da me šljam i ološ izbaci iz takta", dodao je Kristijan za "Svet" prenose mediji.

Inače, kako prenosi spomenuti nedeljnik, Golubović je i na "Farmi" imao problema sa tahikardijom, pa je morao da nosi holter koji mu je snimao srce 24 sata dnevno.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Svet, Foto: ATA Images

Kurir