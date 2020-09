LJUPKU ZNATE SVI, A OVO JE NJENA SESTRA! UDALA SE I IZGLEDA TOP: Pevačica objavila fotku, a evo da li LIČE!(FOTO)

Ljupka Stević zbog skandala koji je napravila bivšem partneru u žiži je javnosti.

Ljupka je dobila zabranu prilaska D. S, a on je u policijskoj stanici dao izjavu i otkrio da je došlo do svađe između njega i Ljupke, nakon čega je on napustio njen stan.

Javnost do sada nije bila upoznata kako izgleda Ljupkina sestra, koja je prava lepotica i podseća na našu pevačicu. Ona je pre dve godine prisustvovala venčanju njene sestre, a fotku je javno objavila i napisala tada:

"Braća i sestre. Udala se jos jedna Stevićeva! Ostala sam još ja..."

