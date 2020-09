GOCA TRŽAN I RAŠA DANAS PROSLAVLJAJU PETU GODIŠNJICU BRAKA! Pevačica se oglasila, a o njenoj poruci svi BRUJE! (FOTO)

Goca Tržan i njen suprug Raša Novaković danas proslavljaju petu godišnjicu braka.

Pevačica se oglasila na svom Instagram profilu pa poručila:

"Pre pet godina u ovo vreme smo pakovali odelo, venčanicu, veo, cipele, šminku, pare, burme smo naravno zaboravili pa si morao da se vraćaš po njih... Imala sam tremu kao nikad u životu kad me je tata uzeo pod ruku i vodio me prema tebi. Lena je bila presrećna što je imala glavnu ulogu u ceremoniji. Bio si lep i nervozan... Žurka je bila nikad bolja, noge su mi otekle i nisam mogla da skinem one preskupe sandale posle 6 sati igranja... I hoću da se opet udam za tebe... Da okupimo one vesele i pozitivne ljude koji nam i sad ulepšavaju život i opet se ludo zabavimo i napravimo žurku za pamćenje. I da, još uvek sam zaljubljena u tebe, iako te volim, kažu da to ne može u isto vreme. A može... Evo već godinama", napisala je Goca.

