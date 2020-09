Ljupka Stević šokirala je region skandalom koji je napravila bivšem partneru, sa kojim je kako tvrdi bila u ljubavi 10 godina.

Sada je otkrila da joj je podršku uputila pevačica Dragana Mirković.

"Jedna jedina pevačica... Rekla sam da neću reći ko je, ali neće se ona ljutiti. Zvala me je Dragana Mirković, ona me je zvala. Sat i po smo razgovarale i moram reći da me je lepo savetovala. Uputila mi je prave reči", rekla je Ljupka u "Premijeri".

