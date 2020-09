BEKUTA U SCENIRANJU: Pevačica iskreno o karijeri i koncertu, a zbog ovog je promenila IME I PREZIME! KURIR TELEVIZIJA

Ana Bekuta govorila je o svojoj karijeri i privatnom životu u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

Ana je na samom početku otkrila detalje svoje dugogodišnje karijere.

"Ja ovaj posao nikad nisam mistifokovala, ponašam se normalno od početka u ovom poslu. Mislim da tu treba da steknem penziju na ovaj način. Kada sam 1985. godine snimala prvi album, imala sam iskustva pevačkog, a tada mi je ideja bila da steknem u ovom poslu penziju, i koliko god tada izgledalo daleko, važno je u životu postići svoj cilj. Kada izgovorite naglas svoju želju, to ostane zabeleženo. Savetujem da želje zapišete, izgovorite, da ih vasiona zavrti i pokrene", rekla je Bekuta.

foto: Kurir

Ana Bekuta promenila je svoje ime Nadežda Ana Polić i poslušala savet tadašnjeg kompozitora.

"Mislim da se ništa ne bi bitno razlikovalo. Tadašnji kompozitor mi je to rekao i ja sam mu verovala, imao je divnu poziciju i tvrdio je da je bolje da promenim to svoje prezime, nije mu obećavalo. Zapravo je potpuno bio u pravu, u svoju karijeru sam krenula kao Ana Bekuta, a to ime se brzo zapamtilo i pročulo", izjavila je pevačica.

foto: Kurir

"Moram da kažem da sam se snašla zahvaljujući dobrim pesmama. Ne bih prisvajala da sam to samo ja, mnogo ljudi je uključeno. Najelpših trenutaka bilo je mnogo, bilo je i manje lepih, ali to je sve život, ne bih da izdvajam. Postoje prekretnice gde sam išla stepenicu po stepenicu...", dodala je Bekuta koja je odložila koncert zakazan za 7. oktobar, pa naglasila da će svi koji su kupili karte moći da ih iskoriste u novom terminu 7. decembra.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Kurir televizija

