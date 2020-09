SIMKE SE POJAVIO SA POCEPANOM USNOM! Evo kakav trag je ostavila Ljupka Stević kada mu je UDARILA NOKAUT!

Policijski general Dragiša Simić, večeras se prvi put pojavio od svađe sa pevaćicom Ljupkom Stević. Na njegovoj usni jasno se vidi trag, nekoliko dana pošto ga je pevačica, inače njegova dugogodišnja devojka, udarila svom snagom.

On je u emisiji Hit tvit otvoreno pokazao kakvu povredu je dobio od svoje partnerke.

Podsetimo, posle incidenta i Ljupka Stević je primljena na VMA. Ona je bušila gume na kolima bivšeg dečka, s kojim je, kako tvrdi, punih deset godina u vezi. Ona je za Kurir priznala da ga je nokautirala, ali da mu nije oštetila vozila.

"Nije on prošao nekažnjeno, ja sam malo robusna žena, dobio je on jedan onako... Neka sve žene znaju, dobio je pesnicu posred brade", rekla je Sevićka.

"Ja sam napravila kompletan skandal, nije za javnost pričati o tim stvarima, ja sam robusna žena, više se ponašam kao muškarac. Nije prošao nekažnjeno, neka sve žene znaju - dobio je pesnicu usred brade, nokautirala sam ga i to je to, ja sam potpuno protiv nasilja, ali ne mogu dalje da pričam. Kada se stavi tačka na to, reći ću pravu istinu. Nešto sam i prikrila. Uplovila sam u tu vezu sa mišlju da mu je stalo do mene, pored njega ja sam bila kraljica, on je meni rekao da će da me pusti da nađem svoju sreću ili će da se reši svega toga. On spava sam mnom, sve vreme smo zajedno. Kada kažemo sa oženjenim, ne možemo, ipak je on sa mnom. Dala sam mu pet godina, ja želim porodicu i svoj mir. Ja sam samo iskrena", rekla je Ljupka.

