OTKAD INSTAGRAM SLUŽI ZA OTKAZE? Oglasila se Jovana Joksimović i poručila: Neko će za to ODGOVARATI! (FOTO)

Kolegama, profesiji, prijateljima, Kada neko dobije otkaz preko Instagrama (zašto ne preko Tik toka?), i to kroz objavu koja ne sadrži ni jednu tačnu činjenicu, mora sebi da postavi sasvim logično pitanje - šta sada? Prvo, Srđan Predojević i ja danas zaista dugo nismo znali da li smo zaposleni na Prvoj TV, jer nikakvo obaveštenje o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u "obaveštenje" ne računa to što je ‪u ponedeljak ujutru‬ obezbeđenje fizički onemogućilo Srđanu da uđe u zgradu Prve TV i obavi svoj posao. Tek posle Instagrama on je dobio rešenje o otkazu, a ja izgleda "upozorenje pred otkaz"!? A "upozorenje pred Instagram"? Zašto nije stiglo? Drugo, kada neko, na Instagramu, ustvrdi da nas dvoje više ne radimo "zbog nepoštovanja radne obaveze", a prethodno nas je onemogućio da tu obavezu ispunimo, jasno je ne samo da otvoreno laže, nego i više od toga. Da zaista želi da nas na toj televiziji nema, i da ima nameru da ne bira sredstva, ne bi li taj cilj ostvario. Sa samim prestankom radnog angažmana na Prvoj TV, ni Srđan, ni ja, nemamo nikakav problem. Bili smo i na drugim televizijama, odlazili sa njih, i taj proces doživljavamo kao nešto najnormalnije na svetu, proces u kojem ljudi koji vode televizije, i profesionalci koji u njima rade, u nekom trenutku mogu da imaju i različite planove, i različite želje. Rastanak je, u tom slučaju, najprirodnija stvar, i dešava se i bez ljutnje i bez teških reči, a pogotovo bez laži, to jest, bez nepotrebnog pokušaja pronalaženja opravdanja. Mogao je vlasnik televizije najmirnije da nam kaže ono što nedeljama već priča po gradu - da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez reči prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno otišli. Njegova je televizija, ima prava da seče troškove, baš kao što ima pravo da se odrekne emisija za koje smatra da su mu nepotrebne. Ono što nema prava, i oko čega se jesmo sa njim sukobili, jeste da emisije koje su nečiji autorski projekat - a Jutro sa Jovanom i Srđanom jeste baš to, naš autorski projekat - on uređuje, određuje ko će da ih vodi i meša se, samim tim u njihov sadržaj.➡️➡️➡️

