SIMKE IDE U ZABORAV, LJUPKA IMA NOVOG FRAJERA? SRBIN IZ CRNE GORE CRNI DAJE SVE ZA PEVAČICU: Lomi, ali samo budi moja!

Ljupka Stević ostavila je generala policije Dragišu Simića, kog je prošle nedelje udarila, a onda mu i razbila dva automobila kada je saznala da je vara sa, kako je rekla za medije, tri maloletnice, ali je zato dobila novog udvarača, i to nesuđenog kandidata za predsednika Crne Gore Ranka Crnog Đurišića. Ovaj Podgoričanin je poznat na Instagramu po životnoj filozofiji da dangubi, pa je čak i na svoj žuti "hamer" stavio tablice "Nerad".

Crni odlepio za Ljupkom foto: Printscreen

Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Đurišićem, koji se uveliko deklariše kao pevačicin novi dečko. - Kad sam čuo za skandal, odmah sam iz Crne Gore krenuo za Beograd. To je žena mog života. Ovakvu sam ženu tražio, koja je hrabra, pravi vuk, mudonja. Čitavog života imam posla s takvim ženama i jedino ja mogu da budem bensedin za njih. Pored toga, ne pijem cijalis - našalio se Crni na početku razgovora. Objasnio je i čime ga je Stevićka fascinirala. - Svi je se sad plaše, ali ja sam samo njen i ja sam joj dečko. Tek ćete da vidite čime ću ja nju da fasciniram. Ta žena je veliki borac, sposobna, zna šta hoće i ne dozvoljava da se neko igra s njom. Raspitao sam se dobro i normalno da me takva žena privlači - poručuje Đurišić.

Crni daje Hamer da Ljupka slupa foto: Printscreen

On se ne plaši da bi mogao da prođe kao general. - Imam tri "hamera", limuzinu, "bentli" i neka lomi slobodno sve ako nešto zgrešim. Ali ja ne pijem cijalis i nemam problem. Ona je već moja. Ne brinite se vi. Neće ona nigde. Detalje neću da vam otkrivam, nešto neka ostane mala tajna - misteriozan je Ranko. Đurišić kaže da ga Ljupkin bivši partner, s kojim je provela deset godina, ne zanima. - Neka on čuva familiju, a meni nek prepusti Ljupku. Vidiš da čovek ne može da se izbori s njom. Ljupki je već bolje otkad je saznala da ja stojim iza nje, dao sam joj punu podršku, a najvažnije je da napokon ima pravog muškarca - tvrdi on.

Đurišić je ovom prilikom objasnio i kako uživa u životu. - Živim tri meseca na moru, obiđem stan u Podgorici i vratim se za Beograd. Ništa ne radim, tako sam navikao, a i tako sam u mogućnosti. Tako sam se rodio. Odmaram se do osam uveče, a onda sam slobodan. Meni samo treba Ljupka, sve ostalo me ne zanima. Znate vi koliki red ponuda imam u telefonu, do Nove godine bih bio zauzet. Ali niko me ne zanima, samo Ljupka. Sve napuštam zbog Ljupke - završava Đurišić.

LJILJANA STANIŠIĆ

General Dragiša Simić Kriv sam, spreman sam da snosim posledice foto: Printscreen/Pink TV General Dragiša Simić istakao je za medije da se kaje što je povredio svoju ženu i porodicu zbog pevačice. - Bio sam s Ljupkom, ali je ta veza sada iza mene. Kajem se što sam sve ovo uradio porodici. Kriv sam i spreman da snosim posledice. Moji žena i deca nisu zaslužili da prolaze kroz skandal. Potrudiću se da se iskupim porodici za sve što im se dešava zbog moje slabosti. Razgovarao sam sa suprugom, sve sam joj objasnio i ispred nas je težak period. Nadam se da ćemo ga prebroditi.

Kurir