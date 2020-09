ŠOK INTERVJU MENSURA AJDARPAŠIĆA! Skroz OCRNIO Tomovića i Janjuša, a Mina će ČUPATI KOSU kad čuje šta je o NJOJ rekao

Mensur Ajdarpašić, koji je pobrao simpatije velikog dela publike, te opravdao treće mesto u prošloj sezoni "Zadruge", a sad otkriva zbog čega je definitivno stavio tačku na vezu sa Minom Vrbaški kada je dobio snimak nje sa tamnoputim fudbalerom. Otkrio nam je i zašto Vladimira Tomovića žali, kako je ostvario kontakt sa Stanijom Dobrojević, a komentarisao je i ostale zadrugare.

Da li ti je ponašanje Vladimira Tomovića prema devojkama u "Zadruzi 4" očekivano, kada uzmemo u obzir muvanje velikog broja njih, kao i njegova mešanja u tuđe veze?

- To je njegova standardna priča kroz rijaliti, svake sezone radi isto. Nikada ništa ne menja, to je jednostavno, on, a napolju nije ništa bolji. Meni je njega iskreno žao, voleo bih da se pronađe negde, ipak je ušao u neke ozbiljne godine. Već je došlo vreme kada bi trebalo da nađe svoju sreću i da bude ostvaren kao čovek. Vidim da tamo nastavlja veze i mogu reći da je on manipulator, ozbiljanje igrač. Mislim da je njegovo vreme prošlo, a on ne bira ni sredstva ni način da dođe do nečega. Do prošle sezone i mog ulaska smatrali su ga alfa mužijakom, a smatram da je on već pao. Pala mu je ta titula i pre "Zadruge 3", samo što nije imao ko da mu to objasni. Mnogo je loše nekoga spuštati i potcenjivati da bi sebe uzdigao. To su mnogo loši ljudi, globalno gledano, nevezano samo za njega.

foto: Printscreen

Misliš na to da je već trebalo da se oženi?

- Pa ne znam sad u kakvom smeru ide njegovo razmišljanje i kuda ga vodi, ozbiljne su to godine, skoro 40 godina, nije malo, a sad baš i ne vodim računa o tome šta on radi u rijalitiju.

foto: Printscreen/Instagram

Šta misliš o njegovom izboru Stanije za devojku?

- Svako ima pravo na svoj izbor, nemam ništa protiv Stanije niti protiv njegove veze sa Stanijom, samo što mislim da Stanija s njim ne bi dugo izdržala. Šta me briga, neka radi šta god hoće, nije to moja stvar. Oni sada nisu u vezi i Vladimir tu pokušava da ostane u dobrim odnosima s njom jer mu to treba. Ima on svoju podršku, ali očigledno je da mu treba još nešto čime će se baviti u rijalitiju i to javnost očekuje i voli da vidi. On se zaljubio u svaku s kojom je bio, ne sumnjam da je nju voleo, kao i Minu Vrbaški, da se ne lažemo.

foto: Printscreen/Instagram

Kako znaš da se zaljubio u Minu Vrbaški?

- Ja to provereno znam, samo što to nikada nije sebi hteo da prizna. Ne bih to detaljisao jer sam završio s tim. Nisam sa Minom, raskinuli smo. Mi smo momci iz grada iznamo se dugo, relativno, ceo život. On je dečko koji generalno ima problem sa sujetom, kompleksima i ljubomorom. To su loše ljudske osobine. Ne znam ni šta je on to pokazao u rijalitiju i zbog čega se on konkretno svideo narodu. Ne znam o kakvim rezonima i ljudskim kvalitetima priča kada ih sam ne poseduje.

Spomenuo si da bi se družio sa Stanijom, kakve ona to kvalitete poseduje?

- Ja ne mogu da pričam o Stanijinim kvalitetima zato što Staniju lično ne poznajem. Bili smo nekoliko puta u kontaktu oko neke poslovne saradnje, pregovarali smo u vezi sa jednim salonom. Pitala me je da li ulazim u "Zadrugu 4", ništa specijalno. Mi smo bili u kontaktu jedno vreme. Razmenili smo nekoliko porukica, ne znam kakva je kao osoba. Naravno, nije nikakav problem da se družimo. Družio sam se i sa gorima. Naše drugarstvo ne bi bilo rijaliti-drugarstvo poput Janjuša i pojedinaca, Vladimira i te fore. To su prazni ljudi. Imali bismo pravo drugarstvo, a sad, da li bi to preraslo u nešto više, stvarno nisam siguran. Možda.

Ko su ljudi gori od nje?

- Pa ja sam tamo bio dobar sa svakim, pa su mi svi zaboli nož u leđa. Rijaliti bi tek počeo kada bismo Stanija i ja priredili šou.

Da li ulaziš u ,,Zadrugu 4“?

- Već sam dobio jedan poziv, ali tada nisam bio spreman psihički za taj razgovor. Ako opet kontaktiraju sa mnom i dobijem mogućnost da realizujem neke moje uslove, ušao bih tamo negde možda pet meseci pred kraj rijalitija, otprilike. Tako bih bio spreman da sebe fizički pripremim na sve moguće načine.

Otkrij jedan od uslova.

Jedan od uslova bi bio sigurno ugovor bez kažnjavanja. Dosta kažnjavan, doduše, a opravdanim razlogom. Nisam rekao da nisam zaslužio, ali sam dosta kažnjavan.

Smatraš li da si najviše kažnjavan novčano zbog svađa sa Minom, nakon kojih si lomio inventar?

- Dosta sam ja tamo lomio i napravio štete, sad ne bih da krivim nikoga zbog toga jer sam sam kriv.

Šta je presudilo da definitivno raskineš sa Minom Vrbaški?

- Mi smo se stvarno voleli nenormalno i ja je volim i danas. Ne možemo da nađemo taj neki zajednički jezik, preljubomorni smo, posesivni i previše smo toga prošli zajedno. Dosta smo se ispritiskali, a razišli smo se bez neke prepirke. Svako je krenuo svojim putem i nismo se svađali. Mi smo ostali u dobrim odnosima do poslednje zajedničke večeri, kada se taj raskid i dogodio. Od drugova sam dobio snimak sa splava na kojem su je videli, a ja nisam znao da je tamo izašla. Nakon toga sam je pozvao, nije mi se javljala i tu sam video koliko je satiio čemu se radi. Do tada smo bili u kontaktu sve vreme i nismo se razišli u svađi. Otišla je od mene do svoje kuće, pa je sutradan bio rođendan Anastasije Budići nakon toga, sutradan veče, ona je bila na tom splavu. Mogu ti reći da, iskreno, nisam to očekivao od nje, povredilo me je što se nije javljala jer ipak smo bili osam meseci zajedno. Dobio sam informaciju da je uvela tog momka na splav i s njim bila celo veče. Izvela je momka sa splava i tu su mi neki drugovi iz Crne Gore bili na istoj žurki. Nije ni bitno da li je on njoj momak, već sam njen gest nemara i nejavljanja. Video sam da nije s naših prostora. Povredila me je, da se to desilo posle mesec dana od raskida, pa i hajde, ali ovako nije u redu.

To je čudno za Minu, obično se svada i želi po svaku cenu da te vrati?

- Jedina stvar zbog koje mi je žao jeste ovo što se desilo skoro. Nismo zaslužili niona nija da se sve završi tek tako. Njoj to ništa nije trebalo da izađe iz jedne ljubavne veze koja je trajala više od osam meseci, u kojoj je bilo svega i svačega. Toliko sam se trudio oko nje, a i ona, ne mogu da grešim dušu. Mislim da nema lošu dušu, ali sigurno je da ima loše ljude oko sebe, ne mislim ni na koga konkretno. Ne znam gde se kreće, s kim se družini šta radi. Inicirala je ona često pomirenja, ali, iskreno, posle one situacije sa splavom, nema dalje. Ne postoji šansa da s njom budem ikada u životu. Uradila je nešto što je najmanje trebalo da uradi. Ima pravo da izlazi gde god, ali mi smo tu govorili o nekom poštovanju, ljubavi koja će da traje i neće se zaboraviti. Pričala mi je: "Ja tebe volim, ne bih pomislila da budem s nekim ni da me puste među 100 muškaraca" i onda dobijam nakon dva sata snimak sa splava.

foto: Printscreen

Žao mi je Frana, ne zna ni gde je pošao ni gde je došao Šta misliš o Franu Pujasu i Pauli Hublin? - A šta će on kukavac, ne zna ni gde je pošao ni gde je došao, meni je njega žao, nije on za to. Paulu je već rijaliti-mašina uzela pod svoje, ne zna gde udara i šta je realno, a šta nije i šta je ispravno, a šta nije. A nema ni svest šta ne bi trebalo da radi. Mnogo je manipulatora, mnogo je igrača, spletkaroša. Mislim da se niko od tih novih zadrugara neće snaći dobro, pogotovo ovi novopečeni koji nisu iskusili rijaliti nikada do sada. Mislim da oni ne znaju šta ih još čeka. Što se Paule tiče, dobro je ako se zadrži samo na muvanju sa Anđelom. foto: Pritnscren/youtube

Anđelo je ženica zarobljena u telu muškarca, smejurija Paula je već ušla u flert sa Anđelom Rankovićem, kako komentarišeš njen postupak? - Smejurija je taj Anđelo, kakvi su to muškarci, kao žene neke zarobljene u telu muškarca, šta je ono, bože me sačuvaj. Ima tu dva-tri prava muškarca, ovo ostalo smešno. Ovo ostalo, Andela nema razlike. Boje se, farbaju, čuda čine. Pa se sa onom Miljanom ljubi. Nema tu pardona nikakvog. foto: Printscreen

Slab sam na brinete, Monika je najatraktivnija Ko je, prema tvom mišljenju, fizički najatraktivnija zadrugarka? - Monika Horvat je lepa devojka, a inače sam i slab na brinete. Ne sviđa se ona meni, ali je generalno atraktivna. foto: Printscreen/Instagram

kurir.rs

Kurir