ŠTO VEĆI SKANDAL TO VEĆI PROFIT! Ljupka tražena posle BLAMAŽE! Sad joj tezge nude klubovi i ne pitaju kolika je CENA

Ljupka Stević profitirala je od skandala koji je napravila prošle nedelje kad je oženjenom generalu policije Dragiši Simiću, s kojim je bila u vezi deset godina, razbila dva automobila u naletu ljubomore. Kako saznajemo, ona je trenutno najtraženija pevačica na estradi.

foto: Damir Dervišagić

I dok je jedni osuđuju a drugi podržavaju, pevačici poslovne i ljubavne ponude stižu sa svih strana. Vlasnici prestoničkih klubova, ali i onih po Srbiji koji su počeli da rade, spremni su i duplo da plate za njen nastup, a ima i onih koji ne pitaju za cenu. Ali to nije sve. Pregledi njenih pesama na Jutjubu su skočili za čak pola miliona. Da ne pričamo o euforiji koja zbog nje i dalje vlada na društvenim mrežama, gde se šeruje video u kojem se jasno vidi kako lomi staklo i buši gume na kolima.

foto: Printscreen/Pink TV

Iako joj je ovaj skandal doneo poboljšanje u karijeri, što je zapravo i najčešći slučaj na estradi, Stevićeva je rešila da ga ostavi iza sebe i da život promeni iz korena. Ona, prema našim saznanjima, pokreće privatni biznis.

- Taj čovek me više ne zanima u životu. Tolike godine me je lagao i izmišljao, a ja sam uvek bila tu. Sada je došlo vreme da se posvetim sebi i ništa me drugo ne zanima osim moj život. Ja sam tom čoveku sačuvala brak, e sad ima da vratim svoj život. Mlada sam i više neću da gubim vreme na budalaštine - poručuje Ljupka za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Ljupka i Dragiša su bili deset godina u vezi, koju je ona obelodanila na Instagramu tako što je postavila snimak kako demolira generalova vozila. On je gostovao u emisiji "Hit tvit", gde se izvinio porodici zbog skandala i poručio da je s pevačicom završio vezu. Ljupka je dobila dve krivične prijave, zabranu prilaska Simiću i oduzeto joj je oružje.

Ljiljana Stanišić

Posle Raste i Snup Doga Snima duet s Lukasom foto: Printscreen Ljupka Stević snima duet sa Acom Luksom, ekskluzivno saznaje Kurir. Pevačica i folker trenutno su u fazi traženja hita, koji će uskoro snimiti i predstaviti publici. Nekoliko pesama poznatih autora je u igri, i oni će uskoro napraviti izbor. Podsetimo, ona već ima duete s Rastom i Snup Dogom.

