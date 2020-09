BUJOŠEVIĆ ZVAO JOVANU NA RTS, ALI POSTOJI JEDAN PROBLEM: Razdvaja se poznati voditeljski par, HAOS U NAJAVI!

Prašina koja se podigla zbog toga što Jovana Joksimović i Srđan Predojević više nisu u timu Prve televizije još uvek se ne sleže.

Poznati voditeljski tandem sada je bez posla, a postoji mogućnost i da se razdvoje.

Naime, Radio-televizija Srbije, gde su se njih dvoje i proslavili, želi da vrati samo suprugu Željka Joksimovića, dok za njenog kuma, kako nezvanično saznajemo, nema mesta u njihovom kolektivu. Razlog za to je, kako se već uveliko govori među zaposlenima na državnoj televiziji, kršenje ugovora i Predojevićev sukob s pojedinim kolegama, urednikom, ali i tadašnjim direktorom Aleksandrom Tijanićem.

Prema rečima našeg dobro obaveštenog izvora koji je radio na RTS u vreme kad i Jovana i Srđan, Predojević je znao da dovede gosta mimo odobrenja kolegijuma, što mu se i zameralo. Što se Jovane tiče, njoj su vrata otvorena, a kako smo saznali, već je razgovarala sa sadašnjim v. d. direktora Draganom Bujoševićem. On ima želju da voditeljka ponovo radi na Javnom servisu, ali, kako saznajemo, problem je u novcu, jer Joksimovićka želi platu koju RTS zasad ne može da joj da. Da li će spustiti svoju cenu i da li će s Bujoševićem naći zajednički jezik, znaće se u narednih nekoliko dana.

Inače, ona se ovim povodom nije oglašavala, ali je na Instagramu najavila tužbu protiv Prve zbog toga što, kako tvrdi, čelnici ove televizije nisu ispoštovali ugovor.

- Ono što vlasnik televizije nema prava, i oko čega se jesmo sa njim sukobili, jeste da emisije koje su nečiji autorski projekat - a "Jutro sa Jovanom i Srđanom" jeste baš to, naš autorski projekat - on uređuje, određuje ko će da ih vodi i meša se, samim tim, u njihov sadržaj. Zakon mu to ne dozvoljava, baš kao ni autori koji iole drže do ličnog integriteta - stoji, između ostalog, u njenom javnom obraćanju.

- Napraviti od nas dvoje neke bahate, preskupe i razmažene zvezde nešto je na šta nećemo pristati. Baš kao što nećemo pristati da nas neko otpušta preko Instagrama, ili bilo koje druge aplikacije, koju, pri tom, nije sigurno da baš i zna da koristi. Uostalom, pokazao je to kada je pomislio da Instagram služi za otkaze. Za to će svakako odgovarati, na mestu koje je za to i predviđeno - zaključila je ona.

Mi smo ponovo pokušali da stupimo u kontakt s Jovanom i Srđanom, ali oni nisu odgovarali na naše pozive.

Ljiljana Stanišić

Čeka se odgovor Minja umesto Jovane? foto: Nemanja Nikolić Kako je objavio portal Srbija danas, Prva televizija pozvala je Minju Miletić da zameni Jovanu Joksimović u jutarnjem programu. Zasad je nepoznato da li je ona odgovorila na ponudu. Mi smo pozvali voditeljku koja se nedavno porodila, ali se ona nije javljala.

