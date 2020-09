POŽELELA SAM DA JE TU, DA JE ZAGRLIM! Luna Đogani čula se sa majkom Anabelom, a ovo sada IŠČEKUJE!

Luna Đogani kaže da je ljudi i dalje pitaju da vide prsten otkako je verena za Marka Miljkovića.

Bivša rijaliti učesnica je istakla da su se i Marko i ona tada potpuno pogubili. Marko Miljković to veče isplanirao je do detalja, što uključuje i zvanje prijatelja, porodice i najbližih ljudi.

Među njima su se našli i Gagi Đogani, kao i Lunin brat, a ona je otkrila da li se čula sa majkom Anabelom Atijas.

"Nije je pozvao, sve bi to bilo onako, nije se to još uvek sleglo, ne bi ni mogao da je pozove, pogotovo što njih dvoje imaju sukob, nije se to ništa ni popravilo, ali mi smo se čule i znam da mi želi sve najbolje, hvala joj na tome, ja se nadam da će vremenom doći sve na svoje i da ćemo mi moći da sednemo i popričamo onako kako to treba da urade majka i ćerka. Stvarno se iskreno nadam i očekujem taj dan, ali ne želim da brzamo. Kada sam ugledala sve te ljude koje mnogo volim, poželela sam da je tu da je zagrlim", otkrila nam je Luna.

