NEĆU DOZVOLITI DA MI UNIŠTI ŽIVOT! KATASTROFA NA ŠTA TOMA LIČI: Nadežda se rasplakala usred emisije, pa demantovala OVO!

Nadežda Biljić počela je da plače na samom početku priče o Tomi Paniću.

Pevačica je istakla da je imala veoma težak period, pa je zbog toga Toma ušao u rijaliti.

"Nas dvoje smo imali težak period, on je ušao u "Zadrugu". Pao mu je stomak u krila, katastrofa na šta liči, ugojio se kao svinja. Nas dvoje smo se dogovorili da kada uđe sebe predstavi kao ono u šta sam se ja zaljubila. Kao porodičan čovek. On se promenio, posvećen je detetu i meni, ali doživim da jedna Dragana koju niko ne zna pravi sa njim priču. Ja jesam ljubomorna, jesam budala, ali pet dana sam sa mojom majkom na krv i nož, da bi mi šesti dan došla i rekla da sam u pravu. On nju gleda kao drugaricu i uopšte to ne vidi", rekla je Nadežda u emisiji "Ami Dži šou", pa dodala:

"Nikada neću dozvoliti da mi jedna rijaliti profuknjača uništi život. Ne želim da plačem, ali hormoni su i meni podivljali, porodila sam se pre šest meseci. Mi smo stabilni emotivno, ali sam ja možda nestabilna u svojoj glavi. Ako bude želeo da bude sa njom, ja ga neću sprečiti, to će biti kraj. U besu sam izgovorila da ću mu oduzeti dete, ali neću to uraditi. On će imati potpuno pravo da naše dete viđa kad god poželi."

