A ŠTA ĆEMO SA ČETVORO DECE?! JE LI SIMKE OTAC SAMO NA PAPIRU? LJUPKA: Nije mi smetalo, Simke je oženjen samo na PAPIRU!

Ljupka Stević, koja je svoj bivšem dečku oženjenom policijskom generalu Dragiši Simiću razbila kola, ali i pocebala usnu, kaže da bi, kada bi mogla, sve uradila isto.

- Ne bih govorila o njemu, već o nama. Ne znam šta bih rekla, on je oženjen čovek, ali kakve to veze ima. Koliko ljudi je oženjeno na papiru, pa svako sa strane ima svog partnera. Da, on je oženjen, ali ja sam ga volela - rekla je Ljupka, a pitanje o Simićevoj supruzi nije joj prijalo.

Podsetimo, general je oženjen i ima četvoro dece!

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

kurir.rs/srbijadanas

Kurir