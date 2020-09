LJUPKA STEVIĆ KROZ SUZE: Postila sam i molila Boga da mi pokaže put! Planirali smo DETE, to je rekao mojim RODITELJIMA!

Ljupka Stević iznela je detalje ljubavi sa generalom Dragišom Simićem.

Ona je istakla da joj se u početku Dragiša nije dopao, kao i da je mislila da je mnogo stariji nego što je rekao.

foto: Printscreen/Glamur

"On je mene osvojio. Nije mi trebalo dugo da se zaljubim, videla sam da je to to. Neću da budem jedina koja iznosi svoju stranu, gledam da budem suzdržana koliko je moguće. Više od polovine grada misli da sam ja njegova supruga, a ja to nisam. Oženjen je čovek, ima četvoro dece, nedavno je postao deda. Od samog starta dobila sam jedno obećanje. Ne smatram sebe ljubavnicom, ja sam se javno sa njim kretala, on je živeo sa mnom i bilo je prelepih 10 godina, ali je završeno na takav način. Ko zna zašto je to dobro i kakva će moja sudbina zapravo biti", rekla je kroz suze, pa dodala:

foto: Printscreen/Glamur

"Ne sećam se da sam ikoga volela na ovaj način i sebe dala, ali verujem da će se pojaviti onaj pravi. Ja sam odlučila da postim, da se ispovedim, otišla sam i pomolila sam se Bogu da mi pokaže pravac, dakle nama nije suđeno... Bilo je i svađica i prepirki, ne bih zalazila u preveliku intimu, bili smo na korak od toga da se ja ostvarim kao majka..."

foto: Printscreen/Glamur

Ljupku mnogi osuđuju zbog veze sa oženjenim muškarcem, a ona na to ovako reaguje.

"Ja sam bila slobodna devojka, on je taj koji je imao porodicu. Ne bih dozvolila da ta strana trpi nedostatke, čak sam ga gurala da se ne oseti ta neprijatna situacija... On je bio tu zato što je želeo da bude uz mene", izjavila je u emisiji "Glamur".

foto: Printscreen/Glamur

"Planirao je decu sa mnom, tog dana kada je postao deda došao je kod mene i moji otac i majka su mu čestitali, a on je na to odgovorio: 'Bože, zdravlja, sin ili ćerka", priznala je Ljupka dok je plakala.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Glamur

