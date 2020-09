BILJANU SEČIVANOVIĆ PROZVALI DA SE UDALA ZA DEDU: Boli me koliko su me PLJUVALI! Evo za koga se udala i koliko deda ima godina

Pevačica Biljana Sečivanović udala se pre koliko dana za Aleksandra Nedića, za kog je bila verena dve godine, ali joj kolege nisi četitale, razlog je za sav normalan svet banalan.

Naime, Biljana i Aleksandar odlučili su da se na brzinu venčaju i to bez velike ceremonije zbog pandemije korone virusa i preporuke da se izbegavaju velika okupljanja.

- Mi smo se za nekih nedelju dana odlučili za opštinsko venčanje. Bilo je samo "hoćeš li da se venčamo?". Trebalo je nakon toga organizovati burme i sve to što ide. Nekoliko puta smo odlagali venčanje zbog korona virusa - kazala je pevačica.

Međutim, posle venčanja usledeli su brojni komentari, a jedan od najuvredljivijih trebalo bi da bude taj da se udala "za dedu", aludirajući na njegove godine.

- Nismo matori kako su nas nazivali. Ne postoji merna jedinica za brak, bitno je da se ljudi pronađu. Inače sam neko ko ne čita komentare, ovog puta nisam ostala imuna na sve to. Zabolelo me je kako su ljudi ružno komentarisali i pljuvali. On nije deda jer ima 45 godina, samo godinu dana je stariji od mene - izjavila je i požalila se da joj od kolega niko nije čestitao venčanje.

Aleksandar i Biljana su nešto više od tri godine u vezi, a sada je njihova ljubav krunisana brakom.

- Konačno da mogu da kažem da nisam sama i da imam podršku, da imam oslonac, da imam ljubav, da imam pažnju, da imam sve ono što jedna žena poželi - izjavila je ona jednom prilikom.

foto: ATA Images

kurir.rs/grand magazin

Kurir