Ja sam djevojka sa sela, noga mi je bosa... Ali sva sreća, imam predivnu @soparcollection haljinu 🤍 Imam i imendan ✌🏻 #sjedimtakonestoinemislimnista #samosamsenaslonila #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

A post shared by Severina (@severina) on Sep 2, 2020 at 4:43am PDT