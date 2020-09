BOBU SAM ZNALA, SLOBU RADANOVIĆA NE POZNAJEM! Nadica oplela po bivšem zetu: Mislila sam da ću mu OČI ISKOPATI, ogorčena sam! VIDEO

Nadica Zeljković je javno pričala o Slobi Radanoviću, a ono što je rekla je sve ostavilo u šoku.

"Kakav ti je osećaj bio, kada si videla Slobu?", glasilo je pitanje.

"Bila sam ravnodušna. A onda kada sam se zagledala, setila sam se Bobe u familiji. Ogorčena sam bila, kada mi je i Rialda rekla da se nije javila. Matora, Stefan, Miki, i mnogi drugi. Onda su svi drugi ljudi, potvrdili utisak koji sam imala. Imao je prilike da mi se javi, ali nije, gledala sam ga u oči. Ovo je prvi put da smo se mi sreli posle svega... I prvi put da je imao prilike da me pogleda u oči. Posle sam shvatila i rekla - ja sam ta Nadica, sa tim Bobom... Ma, bljutavo je bilo. On mene dobro poznaje, to znači da sam ja prvo drug, trebalo je, da priđe. Ja stojim ispred tebe, i ti na neki šaljiv način si mogao da otpevaš, "Moja tašta u Kamelu radi, a ja jadan umirem od gladi". Davala sam mu prilike i posle mislila, što nije..", rekla je Nadica."

"Sve što je kao Boba pevao znam napamet, a sve što peva Sloba Radanović me znam! Mislila sam da ću mu svašta reći, da ću mu oči iskopati! Prala sam mu patike, to je taj Boba. Gledam tu košulju, kao stranac. Samo ne razumem zašto on nije toliko elastičan, kako nije uradio nešto ako zna da sam. Kao čovek me razočarao", dodala je.

"Ja mislim da Kristini nije bilo svejedno. Kija, ne treba da brineš o Bobi više, nego treba da ga gledaš kao Slobodana Radanovića. Ne trebaju ti suze više! Ja sa ćerkom imam otvoren odnos i mogu da joj kažem - evo ti potvrda kakav je bio prema tvojoj majci! Mogla sam da mu kažem. "Dete, trebalo je prvo da kupiš bicikl, pa auto". Učila sam te:"Bobo sine, promeni osigurač", i ja ga gledam:"Bože je l' to taj Boba?". Ne mogu da razumem, da ti je tu žena, a ti sa devojkom... Žena ti je bila na vodi ceo dan, nije jela hleb, nisi joj dao ništa. Kada se setim zadatka, on njoj na minus deset skida jaknu, ne zna šta devojci da kaže. Ovo je klasičan primer jednog kliznog igrača, koji sam sigurna da kad bi me sreo iza ćoška, i rekao "izvini". Sad malo kokošarim, ali takva sam", dodala je Nadica.

"Došlo mi je strašno kada sam ga duže gledala. Ti gledaš u mene, imaš nastup", rekla je Nadica.

Gledala ga je direktno, bila ispred njega! - dodao je Đedović.

"Anabeli se javio jer mu je nabavila stan, sigurno. U životu to ide, ako ti je neko nešto poklonio, ili dao, pamtiš. Ja sve pamtim, sitnice... Ne znam kako ljudi sve bace pod vodu. Ja razumem rat sa njom, ali ne znam, imala sam utisak da ne želi da me pogleda. On u sebi ima ono "ja sam se sklonio, ne želim ti loše". Sve u svemu, bila sam ravnodušna, posle sam se svega setila. Posle svih koji mu se nisu javili, ja sam sve shvatila", rekla je Nadica.

