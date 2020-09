SAŠA KOVAČEVIĆ NAJBOLJE IZGLEDA NA ESTRADI! Fitnes instruktor Lazar Tomić iskreno o POZNATIMA, evo šta kaže o Baki Prasetu!

Fitnes instruktor i jutjuber Lazar Tomić Laki poznat je po oštrom jeziku kada su loše životne navike u pitanju.

Lazar je veoma strog kada je izgled tela u pitanju zbog čega neretko na društvenim mrežama objavljuje video snimke u kojima kritikuje sve one koji zanemaruju fizičku aktivnost. A sada je na red došla i estrada.

"Osamdeset posto estrade treba stručnu pomoć. Niko ne pazi šta jede, nit ko trenira, ali svi treniraju filtere i fotošop. Ne može se jesti masno i slano, a da očekuju trbušnjaci. Kad mi se otac razboleo počeo sam sa svojim Jutjub kanalom “Laki” gde nudim savete za trasformaciju, a uskoro ću snimiti i pesmu sa spotom jer je to jedino što ljudi prate sa sto posto pažnje. Na našoj estradi najbolje ubedljivo izgleda Saša Kovačević on je živi primer kako treba da se živi, šta da se jede i koliko da se radi na sebi. Baka Prase je takođe dobar primer ne pije, ne puši i trenira. Davao sam mu savete od kojih je mnogo napredovao i ne samo on nego i Vuk Mob, Anđela Veštica i mnogi drugi", iskren je bio on.

