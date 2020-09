ŠEBEZ SE SETIO SPORNE NOĆI SA LUNOM ĐOGANI! Izneo šok detalje: Poslala mi je poruku da je pokupim, imala je MOJ BROJ! (VIDEO)

Stefan Šebez otkrio detalje o Luni Đogani, istakao da je ona imala njegov broj.

Da li si imao emotivni kontakt sa Lunom ili si bio samo taksista? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Sa Lunom nisam imao ništa od toga, nisam imao taksimetar. Pitaju me to zbog one čuvene noći. Poslala mi je poruku da je pokupim i adresu, imala je moj broj, jer smo ona, Gastoz i ja imali grupu. Pokupio sam je i otišli smo kod Gastoza, tamo smo blejali, pili, u nekom trenutku joj se javio i dečko. Otišla je sa njim i rekla nam da će se vratiti, nekih sat vremena je bila odsutna. Posle sam je ja odvezao kući opet", objasnio je on.

foto: Printscreen

"Ona je bila naduvana, to je prvi detalj, a drugi da mu je popušila ku*ac u povratku, to je prećutao!", dodao je Đedović.

Kurir.rs / M.M.

