BORA SANTANA ODLUČIO DA PROGOVORI O MILICI KEMEZ! Otkrio sve o hapšenju i pomirenju, pa poručio: To je velika GREŠKA!

Milica Kemez danas je istakla kako je ona vadila Boru Santanu iz zatvora kada je pre nekoliko nedelja bio uhapšen, a zatim je on otišao sa Jelenom Pešić u provod.

Nakon svega odlučio je da se oglasi i Bora Santana, koji je u ovu priču umešao i Lepog Miću.

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

"Što se tiče izjave Milice Kemez o meni, ja moram da kažem da je to velika greška i da to nije lepo da priča da ja nemam prijatelje i porodicu. Jednostavno desio se nesporazum kada sam ja bio u zatvoru, Lepi Mića je umesto advokata poslao agenta za nekretnine. Da li je to bila njegova greška ili je namerno to uradio, ne znam... Svi su se oglasili i želeli da pošalju advokata i moji prijatelji, rodbina, otac, svi... Lepi Mića je rekao: "Ne treba niko, poslao sam ja boljeg advokata". Hvala njemu na tome, ali kada sam okrenuo tog advokata to je bio zapravo agent za nekretnine. Možda sam i zbog toga završio u zatvoru. Hvala Bogu izašao sam uz pomoć moje porodice", rekao je Bora.

"Nije nikakva policija intervenisala zbog Milice i mene. Istinu je rekla to oko salona kada sam ja pozvao policiju zbog Tanje. Naravno da ne želim da se mirim s njom. Izašao mi je novi kaver i neka ljudi slušaju "Ne mogu bez tebe više" i to je to. Živeli", dodao je Bora.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir