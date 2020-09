SIMIĆ NIJE VADIO LJUPKU IZ USTA: Svi detalji suđenja policijskom generalu!

Dragiša Simić (50), general policije, danas se pojavio na suđenju o spornom „porše panameri“, ali u prvi plan bilo je to što je zabavio sve u sudnici beogradskog Višeg suda jer ime svoje ljubavnice, pevačice Ljupke Stević (35), nije vadio iz usta.

Aferu „panamera“ je zasenio nedavni incident, kada mu je Ljupka u naletu besa polupala dva skupocena automobila i nokautirala ga zbog navodne prevare s tri maloletnice. U sudnici je vladala opuštena atmosfera, a Simić je kategorički tvrdio da nije kriv.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

- I danas mi nije jasno zašta me terete?! U ovom slučaju ne vidim ni štetu, ni korist. Nisam zahtevao od komunalne policajke J. S., koja se druži s mojom prijateljicom Ljupkom Stević, da traži taj auto. Ona je u društvu privatno pominjala „porše“ jer je znala da moj prijatelj Ž. M. treba da ga otkupi na rate. Pitao sam je zbog toga da li viđa taj auto, da proverim da ga ludak nije slupao. Ona je i sada dobra sa Ljupkom. Taj auto je neko vreme bio parkiran i na Voždovcu, u blizini Ljupkine zgrade. Nije mi jasno što se ovaj slučaj povezuje s mojim privatnim životom i naziva aferom? Oduvek sam odvajao privatno od poslovnog - mangupski je rekao Simić i pogledao advokate Dejana Bećirića i Vuka Tufegdžića, koji nisu mogli da sakriju osmeh.

Na pomen Ljupkinog imena, nasmešili su se svi prisutni u sudnici, osim zamenice tužioca i sudije. Ozbiljna zamenica tužioca je generala pitala zbog čega ga četvoro optuženih i sada zovu šefom, pošto više nije načelnik policije, što je Simiću bilo pomalo smešno.

- Ne znam, pitajte njih! I sada sam šef, koordinator sam u Direkciji policije. U policiji sam od 1995. godine. Zovu me „šefe“ otkad sam dobio prvu zvezdicu, prvo kao zamenik komandira, pa komandir, načelnik saobraćajne policije i tako je ostalo. Po činu sam general i to mogu da mi oduzmu jedino ako me uhapse! U uniformi sam od svoje 16. i nikad se nisam žalio na svoj posao - rekao je Simić.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Kada je reč o poršeu, general je takođe dao izjavu.

- M. sam dao zajam da otplati auto i ponekad sam ga vozio. Nisam morao za to ni da ga pitam, to se podrazumevalo jer smo prijatelji. Taj auto je bio u njegovoj rentakar agenciji i koštao je oko 50.000 evra, dok je nov oko 100.000 evra. Takvih ima oko 50 u Beogradu. Ovaj je bio crne boje, tablica se ne sećam- ispričao je nonšalantno Simić.

On je naveo da se ne seća detalja oko „poršea“.

- Pošto M. nije isplatio poslednju ratu na vreme, policajac Mali Legija je dovezao auto kod mene na parking. Mislim da ga je dovezao iz Kumodraške ulice. Međutim, on je sledećeg dana skupio pare i otkupio ga - dodao je on.

Na opasku sudije kako se kao načelnik saobraćajne policije ne seća ulice, Simić se brzo snašao.

- Pa ja sam bio saobraćajac na auto-putu - spremno je odgovorio general.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs / Alo / M.M.

