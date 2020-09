NE PERE SUDOVE, A LUKS STAN JOJ ČISTI AGENCIJA! Tara ima posebno mesto gde čuva uspomene na Mateju, a JEDAN kutak joj je omiljen

Vrata doma u Beogradu otvorila je bivša zadrugarka Tara Simov, koja će se uskoro ponovo useliti na imanje u Šimanovcima kako bi pomrsila konce novim stanarima Bele kuće. Na polici se nalaz i kutija u kojoj su sitnice koje je sećaju na Mateju.

Iako joj mesto ne da mira i stalno je u drugom gradu, ovo je ipak njena oaza kada želi da se skrasi. Stanom preovladavaju nežne nijanse, kao i kožna, ugaona garnitura gde Tara često voli da se smesti i gleda televizor uz kaficu. Preko puta se nalazi, kako bi Simova rekla, ženski kutak, gde se za nekoliko trenutaka spremi i našminka za sva snimanja koja ima u toku dana.

- Tu uživam i odmaram se uz muziku i kafu. Eventualno neko dobro društvo pozovem, kad mi dosadi da budem sama. A što se tiče kuhinje, jako sam dobra u tome. Uživam da isprobavam nova jela i začine i iskreno volim da kuvam. Nemam neko specijalno jelo koje mi je omiljeno, ali trudim se što više toga da naučim - kaže Tara na početku razgovora i dodaje da je sve sama u stanu birala oda nameštaja, kao i to da joj kućni poslovi ne padaju teško, sem pranja sudova.

- Sama sam birala detalje u stanu, upotpunila sam stan sa zelenilom, šljokicama i cvećem. Kada je održavanje u pitanju, i te kako sam vredna. Cimam se uvek i trudim oko čišćenja. Prvo čišćenje mi je nakon izlaska iz rijalitija bilo uz pomoć agencije, ali ponavljam, ne padaju mi teško kućni poslovi. Što se tiče usisavanja, brisanja prašine i prozora to sve radim, ali ne volim da perem sudove, to mi je nekako baš teško. Onda sve lepo stavim u mašinu i sudovi se sami operu - iskreno otkriva Simova, koja i nakon raskida sa rijaliti cimerom Matejom Matijevićem čuva uspomene na njihovu ljubav.

- U toj kutiji se nalaze lepe uspomene i bila je to velika ljubav. Sumanuto je da se to sve baca, eventualno bih mogla sve to da odložim negde drugde - već sada kroz osmeh naglašava bivša rijaliti učesnica, koja će ponovo ući u četvrtu sezonu popularnog šou-programa „Zadruga“.

- Napunila sam se informacijama, radujem se svemu. Sviđa mi se energija u kući, ima dosta mladih. Mnogo je opuštenije nego prošle godine. Ovo sad što sam videla je mala beba za „Zadrugu 3“. Mislim da će više biti smeha i radosti nego u prošloj sezoni - govori ona i smatra da su ljudi do sada videli sve njene strane ličnosti.

kurir.rs/blic

Kurir